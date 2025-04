Siguen los intentos de estafas virtuales: una mujer de Tunuyán se salvó por hacer un chiste

Los delincuentes usan números con característica del Valle de Uco y el Gran Mendoza.

En los últimos días, una mujer de Tunuyán (pide no revelar su nombre), fue estafada. Ella vendía unas ollas por las redes sociales y quien se contactó (supuestamente de San Carlos), logró engañarla y estafarla en una cifra superior al millón de pesos.

Según allegados, la víctima dijo que el supuesto comprador, una persona mayor, le dijo que por error le había transferido un millón de pesos si no se lo podía devolver y que para que se quede tranquila se iban a comunicar del banco.

Ante esto, la mujer ingresó con su celular a su cuenta bancaria y pensando que la transferencia iba a ser anulada, pidió un crédito al banco para poder devolver el dinero al supuesto comprador. Acto seguido le pasó mediante transferencia el dinero y minutos después terminó siendo alertada de que había sido estafada.

Otro caso en Valle de Uco

Durante la mañana de este jueves, a El Cuco Digital, se contactó una mujer a la que intentaron estafar, la mujer manifestó que ella vendía un mueble por Facebook con un precio de $70.000 y que un supuesto comprador se había contactado con ella, ya que estaba interesado en comprar.

Minutos después, el estafador dijo que su mujer, que estaba dando clases, había transferido por error un total de $7.000.000 que si no se los podía devolver, ya que era un error.

“Cuando me escribió eso, yo agarré y le dije: bueno, si me transferiste esa cantidad no sabes todo lo que me voy a comprar ahora y lo que hizo el tipo fue bloquearme y borrar todo, el número lo cifró y ahora no lo puedo recuperar”, explicó la mujer.

“Esto que me paso lamentablemente les está pasando a varias personas y sobre todo a los mayores que son muy vulnerables, tenemos que estar atentos”, concluyó la mujer.