Silvia Cornejo es la nueva presidenta de la UCR en San Carlos, la primera mujer en ocupar ese cargo

Por Libby Rose

El radicalismo quiere recuperar las fuerzas en el departamento y ya piensa en el 2023.

Silvia Cornejo es la nueva presidenta de la UCR en San Carlos y además se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo.

La actual delegada de la DGE en Valle de Uco y hermana del diputado nacional (electo senador nacional) y presidente del radicalismo a nivel nacional, Alfredo Cornejo, buscará recuperar el terreno del partido en el departamento comandado por Rolando Scanio, discípulo ex intendente Jorge Andrés Difonso, que integra el Frente Cambia Mendoza pero es más cercano al massismo.

Silvia Cornejo empezó a incursionar en la política de adulta, hace algunos años, y hoy se convierte en la elegida para recuperar las fuerzas del radicalismo de cara a las elecciones del 2023 para volver a manejar el municipio como lo hizo Miguel Natalio Firpo durante 16 años.

“No era que lo estuviera esperando pero sí era un anhelo en algún momento. Pero la verdad que me gratifica porque es un reconocimiento a la labor de muchas mujeres, no solamente la mía. Y que el radicalismo haya pensado en una mujer para conducir los destinos de su partido en este tiempo, es muy bueno, es muy gratificante. Creo que la mujer ha ido ganando espacios y es muy importante que la política se involucre en ello”, expresó la funcionaria en diálogo con El Cuco Digital.

“Mi militancia no es de joven, porque tenía hijos chicos así que empezó a militar ya de grande y ya en los últimos años ha sido más fuerte mi incorporación en los distintos grupos del partido y bueno, la verdad, que esto llegó así un poco de imprevisto porque no hubo mucho tiempo entre que terminó el proceso electoral del 14 de noviembre y el 19 había que armar listas”, mencionó.

La UCR es San Carlos no tuvo interna ya que no se presentó otra lista para competir por la presidencia del partido en ese departamento. De esta manera, sin escalas, Cornejo se convirtió en la elegida, secundada por el concejal Severiano Vera.

“El desafío mayor que tiene el radicalismo es recuperar todos aquellos espacios y lugares que se han ido perdiendo por diversas circunstancias. En este último tiempo el radicalismo ha ido en franco avance, lo hemos visto en las elecciones pasadas y en las anteriores, con la incorporación de buenas bancas e inclusive de algunas otras propuestas que han tenido que ver con la implicancia de la mujer en la vida política. La Secretaria de la Mujer, que durante muchos años estuvo estancada en San Carlos, hoy se ha vuelto a mover un poco, a proponer otras instancias de participación así que eso es muy bueno(…) El desafío es salir a buscar esos votos que hemos perdido y ¿por qué no recuperar la intendencia en algún momento?”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de postularse para la intendencia, Silvia Cornejo aseguró que la idea aún es prematura pero reconoció su deseo.

“Es un poco prematuro hablar de presentación, no sabemos qué puede pasar y qué otras aspiraciones puedan haber dentro del mismo partido, pero no es un desafío que no me interesa, la verdad que es muy interesante para cualquier político y para cualquier mujer. El radicalismo ha sido un partido mayoritariamente de hombres, como tantos otros. Entonces por qué no proyectar a una mujer en la intendencia, sea mía o de cualquier otra mujer”.

Respeto de las necesidad en las que consideran que hay que trabajar, la delegada de la DGE, destacó que “hay mucho para hablar, creo que en gran medida mejorar los servicios esenciales, es una tarea a desarrollar, entre otras cosas. No digo con esto que se hagan mal las cosas en San Carlos porque formamos parte de un frente en el que está intendente Rolando Scanio pero tal vez hay muchas cosas que mejorar”.