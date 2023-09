Silvio Pannocchia: “Vamos a decidir si seguimos con un feudo que nos hace cada vez más pobres, o empezamos a cambiar”

El candidato a intendente puso énfasis en la honestidad como el principal valor para la política, y dijo que San Carlos “necesita un gobierno con transparencia, con manejo responsable de los recursos, y con ejes de desarrollo a futuro”.

Silvio Pannocchia contó su visión y proyectos de cara a las elecciones del próximo domingo 3 de septiembre. “Estamos convencidos de que se ha cumplido un ciclo en el departamento”, dijo, y como contrapartida, el candidato a intendente de Cambia Mendoza en San Carlos apuntó a un “horizonte claro y contundente en temas productivos, educativos y ambientales”.

Pannocchia contó que pretende que el desarrollo sea “desde las zonas rurales hacia los centros urbanos”. Y quiere hacerlo con “obras claves de infraestructura social básica como el agua, gas, cloacas e iluminación”.

Por otro lado, Pannocchia fue duro con la gestión actual del municipio de San Carlos: “el sistema actual pretende tener un pueblo pobre, que dependa cada día más del municipio como si fuera un rehén. No quieren que el ciudadano crezca y sea autosustentable. Hoy podemos ver como distribuyen plata desde Acción Social, sin saber que familias realmente lo necesitan, sin dar herramientas de desarrollo a esas familias. Tenemos un municipio enfermo con un personal enojado y desmotivado. Hay un clima de apriete y amenazas al que piensa distinto, faltan herramientas de trabajo y tampoco hay parque automotor para el normal funcionamiento del Estado municipal. En San Carlos no se priorizan obras claves para el desarrollo humano y comunitario, tampoco hay control y hemos encontrado irregularidades muy graves en inventarios, stock y proveedores. Y realmente hemos corroborado empleados con categorías altas, que cobran sus sueldo pagados por todos los sancarlinos, y no van a trabajar”.

“Por eso este domingo en San Carlos tenemos dos caminos bien concretos: vamos a decidir si nuestro futuro es seguir en el caos, con un feudo que nos hace cada vez más pobres, rehenes del municipio, o empezamos a cambiar. Le pedimos a la gente que nos dé un voto de confianza, un voto útil, que se animen a cambiar, para que nuestros jóvenes tengan otro futuro en San Carlos”, expresó Pannocchia en declaraciones.

Asimismo también explicó cuál es su visión y objetivos si es intendente. “Queremos trabajar en el orden, las cuentas claras, el control y la gestión. Desde nuestra fuerza política creemos en la dedicación plena de los funcionarios al servicio público para estar a la altura de la responsabilidad que implica resolver los problemas de los vecinos y vecinas”, aseguró. Finalmente, concluyó: “vivimos en un clima de vecindad y cercanía que debemos seguir fomentando mediante la ayuda al prójimo y trabajando en pos de lograr lo mucho que nos queda pendiente. Sin dudas, siento que es el lugar de mi vida y me encantaría que mis hijas elijan seguir viviendo acá. Pero para eso es necesario brindar a las juventudes condiciones que les permitan proyectarse aquí en un futuro con oportunidades”.

Tres principales propuestas

“Orden mediante un control administrativo sistematizado de la gestión y un municipio sustentable y sostenible con el ambiente”.

“Desarrollar el departamento desde las zonas rurales hacia los centros urbanos, priorizando obras claves de infraestructura social básica como el agua, gas, cloacas, e iluminación, entre otras”.

“Queremos generar dos nuevos parques productivos e industriales para producir con valor agregado y crear empleos genuinos”.