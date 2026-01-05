Facebook X-twitter Youtube Instagram

Sin campeón definido y con el partido suspendido, así concluyó el domingo de fútbol en San Carlos

Foto gentileza Tiro Libre (Conrado Comeglio)
Este martes la liga define las sanciones, cómo continúan las acciones y cómo se define el torneo.

El partido que empataban uno a uno San Carlos y Eugenio Bustos, llevaba veintidós minutos aproximadamente del segundo tiempo y el árbitro Maxi Polanco debió suspenderlo. Si bien los motivos no están oficializados, ya que el informe del mismo no ha llegado a la Liga de Futbol de San Carlos, todo indicaría, que en primer lugar se debió a la agresión que recibió un jugador de San Carlos con un objeto que habría volado desde la parcialidad de Eugenio Bustos, causando un duro golpe y teniendo que ser hospitalizado el agredido.

El segundo dato que surge, es que un simpatizante de San Carlos, invadió una zona e intentó arrebatar una bandera del rival, causando un leve disturbio. El árbitro, habría considerado que no estaban las condiciones dadas y decido suspender el cotejo.

Por el momento no se sabe cómo continuarán las cosas, ni las sanciones que recibirán los involucrados. Sí es claro que por el momento el torneo espera campeón, que puede definirse en el escritorio de la liga, en los veinte minutos restantes del partido en caso de darse la continuidad del mismo, o en una final mano a mano, en cancha neutral, de continuar el partido y que este siga empatado.

En el otro de los partidos, Calise, en su vuelta al futbol sancarlino, de la mano de Eber Gabriel su entrenador, tras dar vuelta su partido frente a Unión de Vista Flores y ganarlo por 4 a 3, obtuvo el tercer lugar del torneo.

