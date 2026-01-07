Sin campeón, sin resolución: la Liga de San Carlos convoca a los clubes involucrados en el conflicto del domingo

Este martes por la noche se reunió el Tribunal de Penas de la Liga Sancarlina de Fútbol con el objetivo de tratar lo sucedido el pasado domingo, hechos que derivaron en la suspensión del partido entre Eugenio Bustos y San Carlos, encuentro que podía definir el campeonato.

La reunión recibió el informe del árbitro Maximiliano Polanco, quien informa que el partido se suspendió luego de producirse una agresión, desde la parcialidad de Eugenio Bustos, a un jugador de San Carlos. A su vez, manifiesta que la suspensión también se debió a que, tras la agresión, un simpatizante de San Carlos según indicaron algunas fuentes, jugador del club Calise ingresó al pulmón de seguridad para sustraer una bandera de Eugenio Bustos, lo que ocasionó un enfrentamiento entre las parcialidades.

A partir de este informe, el órgano encargado de la disciplina en el fútbol sancarlino resolvió solicitar a los clubes un informe por escrito sobre los hechos ocurridos, el cual deberá ser presentado el próximo lunes. Por otra parte, citó a toda la terna arbitral para el mismo día, con el objeto de ampliar el informe.

Por el momento, no hay ninguna resolución efectiva y el torneo no tiene ningún campeón, ni tampoco cronograma de cierre.