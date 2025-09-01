Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

logo el cuco digital

Sin descanso: los equipos municipales de San Carlos asistieron más de 600 familias afectadas por la tormenta

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El Municipio de San Carlos ha desplegado un fuerte operativo para acompañar a los vecinos que se vieron afectados por las tormentas del fin de semana.

Desde el Ejecutivo Municipal se informó que se han asistido con nailon, bolsones de mercadería, colchones y frazadas, a 650 familias del departamento. A su vez desde el Área de Forestación se reportó la caída de 76 árboles, de los cuales el 60% obstaculizaban la circulación. Por el momento solo quedan alrededor de veinte árboles por cortar.

La “tormenta de Santa Rosa” hizo estragos en Valle de Uco: más de 1000 familias asistidas

Actualmente tres familias de bajos recursos se encuentran alojadas en el Albergue Municipal, debido a los daños registrados en sus viviendas. Por otra parte, 8 personas fueron asistidas sobre Ruta 40 debido a la nieve.

Desde el municipio se agradeció el trabajo llevado adelante por los trabajadores municipales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO