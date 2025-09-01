Sin descanso: los equipos municipales de San Carlos asistieron más de 600 familias afectadas por la tormenta

El Municipio de San Carlos ha desplegado un fuerte operativo para acompañar a los vecinos que se vieron afectados por las tormentas del fin de semana.

Desde el Ejecutivo Municipal se informó que se han asistido con nailon, bolsones de mercadería, colchones y frazadas, a 650 familias del departamento. A su vez desde el Área de Forestación se reportó la caída de 76 árboles, de los cuales el 60% obstaculizaban la circulación. Por el momento solo quedan alrededor de veinte árboles por cortar.

Actualmente tres familias de bajos recursos se encuentran alojadas en el Albergue Municipal, debido a los daños registrados en sus viviendas. Por otra parte, 8 personas fueron asistidas sobre Ruta 40 debido a la nieve.

Desde el municipio se agradeció el trabajo llevado adelante por los trabajadores municipales.