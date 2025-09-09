Sin Messi, Argentina enfrenta a Ecuador por la última fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

El encuentro se disputará en Ecuador desde las 20 horas, y si bien el combinado albiceleste ya tiene asegurado el primer lugar en la clasificación general.

La Selección Argentina visitará este martes a Ecuador, en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se jugará desde las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece ya están clasificado y buscan una victoria para finalizar como escolta. El equipo argentino de Lionel Scaloni, por su parte, tiene el primer puesto asegurado y, por ende, se esperan cambios en el once titular.

Además, el partido se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.

Las formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Fuente: TyC Sports