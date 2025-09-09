Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 13, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 13, 2025

logo el cuco digital

Sin Messi, Argentina enfrenta a Ecuador por la última fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El encuentro se disputará en Ecuador desde las 20 horas, y si bien el combinado albiceleste ya tiene asegurado el primer lugar en la clasificación general.  

La Selección Argentina visitará este martes a Ecuador, en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se jugará desde las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece ya están clasificado y buscan una victoria para finalizar como escolta. El equipo argentino de Lionel Scaloni, por su parte, tiene el primer puesto asegurado y, por ende, se esperan cambios en el once titular.

Además, el partido se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.

Las formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Fuente: TyC Sports

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

El presidente de la CIAT, Juan Roth, fue intervenido quirúrgicamente de forma exitosa y los médicos esperan una evolución favorable

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO