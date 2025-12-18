Sin motosierra para las universidades y la discapacidad: la oposición logró frenar la derogación de las leyes

Pese a que los capítulos que se dieron de baja, el Ejecutivo Nacional, logró aprobar el presupuesto.

La Cámara de Diputados de la Nación concedió media sanción al Presupuesto 2026 pasadas las 0.20 de este jueves, en medio de una extensa sesión marcada por intensos cruces políticos y negociaciones de último momento. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, alcanzando así la mayoría necesaria para avanzar en el trámite legislativo.

No obstante, el clima de victoria oficialista se vio atenuado cuando la oposición consiguió rechazar el polémico Capítulo 11 del Presupuesto, que contenía una serie de artículos de alto impacto político.

Capítulo rechazado: la disputa por la derogación de leyes sensibles

El capítulo en cuestión incluía, entre otros puntos, la intención de derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, dos normas que habían generado fuerte rechazo social y político. Pero también contenía, la prórroga de la Ley de incentivo a las energías renovables, que vence este 31 de diciembre y es vital para el sector.

La votación en particular se realizó por capítulos, tal como había sido aprobado previamente, lo que brindó a los diputados la posibilidad de trabajar de manera segmentada sobre cada bloque del proyecto. Fue en ese contexto donde se produjo la derrota del oficialismo en el capítulo 11, con una mayoría que optó por sostener las leyes que buscaban ser eliminadas. El capítulo completo fue rechazado por 115 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.

Tensiones internas y negociaciones frenéticas

La discusión se tornó especialmente tensa en torno al artículo que proponía la derogación de estas leyes, con la oposición consolidando votos para este bloque específico, a pesar del respaldo general del Presupuesto.

El resultado del rechazo al capítulo clave se convirtió en un síntoma de que, incluso con mayoría en la Cámara Baja, el oficialismo enfrenta límites para avanzar en ciertos puntos de su agenda legislativa más controvertida.

Qué sigue: el proyecto ahora va al Senado

Con la media sanción obtenida, el proyecto de Presupuesto 2026 será remitido al Senado de la Nación, donde deberá continuar su tratamiento. Allí, el oficialismo espera poder consolidar el texto y superar el revés sufrido en Diputados, aunque el rechazo del capítulo 11 abre interrogantes sobre futuras negociaciones y ajustes al articulado.

El Gobierno confía en que el Senado pueda corregir o reformular los aspectos más polémicos, mientras que la oposición mantiene el foco en evitar regresiones en materia social, educativa y de derechos.

Impacto político y reacciones

El rechazo a la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad fue interpretado por sectores opositores como un triunfo en defensa de derechos conquistados, mientras que desde el oficialismo se argumentó la necesidad de reformas para equilibrar las cuentas públicas.

El debate legislativo sobre el Presupuesto 2026 continúa, con una agenda política que mantiene a la ciudadanía y a los actores políticos en alerta ante la definición de los mecanismos que regirán el gasto y la política fiscal del próximo año.

