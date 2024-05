Sin rastros de Honoria: continua la investigación para encontrar a la abuela desaparecida en Tunuyán

El Cuco Digital se comunicó con el fiscal a cargo quien contó cómo continúa la investigación.

La investigación por la desaparición de Honoria, una mujer de 87 años, continúa en marcha. Honoria desapareció el lunes pasado entre las 13 y las 15 horas de su domicilio ubicado en la calle Fuerte, San Carlos del barrio Urquiza de Tunuyán.

Según la información oficial, no hay novedades hasta el momento. Es por eso, que El Cuco Digital se comunicó con el fiscal a cargo quien contó que las autoridades están siguiendo todas las pistas disponibles.

Una de las pistas es que a la 1 de la tarde, la empleada que trabaja en su casa no encontró a Honoria. Se descubrió que había dejado las llaves en la puerta del patio y no se había llevado ningún objeto de valor.

Otra pista señala que a las 5 de la tarde, unas vecinas informaron haber visto a Honoria caminando a unas cuadras de su casa. La investigación continúa siguiendo estas pistas. A medida que avanzaba el caso, surgieron diferentes hipótesis, pero hasta el momento no hay ningún resultado positivo.

Ante las versiones de que la señora mayor de edad fue asaltada, el oficial a cargo de la investigación desmintió esa situación.Honoria no llevaba ningún objeto de valor y en su propiedad no se produjo ningún robo. Actualmente, no hay ningún detenido en relación con este caso.

Cabe destacar que se realizaron rastrillajes en la zona del río, en el cementerio y también en alguna vivienda, pero sin resultados. La búsqueda de Honoria continúa y cualquier información comunicarse a los números que aparecen en la imagen.