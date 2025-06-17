Sin tregua: se agudiza el conflicto bélico entre Irán e Israel y continúan los ataques afectando a la población civil

La escalada de violencia militar se inició el viernes pasado cuando Israel bombardeo Irán, bajo la excusa de frenar el supuesto avance del país persa en materia de armas nucleares.

El conflicto en Medio Oriente entró en su quinto día consecutivo. En las últimas horas, Irán lanzó al menos 30 drones y decenas de misiles, que fueron en su mayoría interceptados.

Este lunes por la tarde, el Ejército israelí bombardeó la señal pública de televisión de Irán, en una jornada donde la defensa antiaérea israelí se activó para repeler los proyectiles lanzados por Teherán y se escucharon explosiones en Jerusalén.

El conflicto empezó el viernes cuando el Ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares. Después de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, se trata de la primera vez que los dos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad.

Los ataques de Israel han dejado al menos 224 muertos desde el viernes y más de mil heridos en Irán, reportó el domingo el Ministerio de Salud local. Mientras que en el lado israelí el balance de víctimas subió el lunes a 24 muertos y 472 heridos, según la policía y los servicios de emergencia.

Ataques de Israel habrían alcanzado las salas subterráneas de planta nuclear iraní de Natanz

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) afirmó este martes que “identificó nuevos elementos que muestran impactos directos en salas subterráneas” de la instalación nuclear iraní de Natanz, tras los bombardeos realizados por Israel.

Israel inició sus ataques el viernes con el objetivo declarado de frenar el programa nuclear iraní. Desde entonces, ambos países cruzan ataques.

Este lunes, la ONU había indicado que sólo los edificios en la superficie de esa planta de enriquecimiento de uranio se habían visto afectados por los ataques de Israel, pero este martes revisó su evaluación, basándose en “un análisis continuo de imágenes satelitales de alta resolución”, explicó en un mensaje publicado en la red social X.

Más de dos mil israelíes fueron evacuados de sus hogares desde el viernes

Cerca de 2.725 israelíes fueron evacuados de sus hogares dañados por los ataques de Irán lanzados en estos primeros cinco días de fuego cruzado con Israel, según cifras facilitadas por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Muchos de ellos están alojados en hoteles o apartamentos dispuestos por el Gobierno israelí.

En total, Irán ha lanzado desde el inicio de la escalada unos 380 misiles, la mayoría de los cuales han sido interceptados por el Ejército, si bien se han registrado más de treinta impactos, según las cifras de la oficina de Netanyahu.

Los pocos misiles iraníes que han logrado burlar la defensa antiaérea de Israel han dejado más de más de 15.800 edificios dañados, miles de vehículos destrozados y miles de daños contra otros bienes, según la misma fuente. La última cifra de víctimas mortales asciende a 24 y la de heridos a más de 647, de los que hay diez en estado grave.

Trump aseguró que espera un “verdadero final” al conflicto entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que pretende “un verdadero final” al conflicto entre Israel e Irán y no un simple alto el fuego, tras cumplirse cinco días de ataques cruzados.

China expresó su “profunda preocupación” por el conflicto

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes que está “profundamente preocupado” por las consecuencias de la ofensiva israelí contra Irán y añadió que China se opone a “cualquier acción que atente contra la soberanía” de otros países.

“La acción militar de Israel contra Irán ha provocado una escalada repentina de las tensiones en Oriente Medio, lo que preocupa profundamente a China”, declaró Xi durante una reunión con el presidente uzbeko en Kazajistán, reportó la agencia estatal China New.

Fuente: Página 12