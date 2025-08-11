Sistema Integrado Cristo Redentor habilitado para todo tipo de vehículos

Por otro lado, el paso internacional Pehuenche permanece cerrado.

El paso internacional Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este lunes para el tránsito de cargas, ómnibus y vehículos particulares, en el horario comprendido entre las 09:00 y las 21:00 horas. Las autoridades recuerdan que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos que circulen por la zona.

Las condiciones climáticas actuales indican temperaturas bajo cero en distintos puntos del corredor internacional. En Uspallata se registra una mínima de 1° bajo cero, mientras que en Punta de Vacas la temperatura desciende a -8°. En Puente del Inca se reportan -11°, y en Las Cuevas, el termómetro marca -12°, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones al transitar.

