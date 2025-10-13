Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

logo el cuco digital
“Snaiper” el perro policía de Tupungato, logró rastrear nuevamente a los actores de un hecho delictivo

Siguió el rastro por un terreno irregular y logró dar con mercadería robada y con los autores del hecho delictivo.

La Policía de Mendoza, a través de la Delegación de Canes Valle de Uco y con la participación nuevamente del perro Snaiper, logró esclarecer un robo en el barrio Arcoíris de Tupungato, recuperando parte de los elementos sustraídos y aprehendiendo a los autores.

Durante la intervención, Snaiper fue ubicado en posición de trabajo y, siguiendo el rastro, recorrió aproximadamente 400 metros por un terreno irregular hasta llegar a un basural. Allí, el ejemplar identificó a un individuo cuyo calzado coincidía con las huellas del lugar del robo, permitiendo a los efectivos avanzar con una medida judicial.

Posteriormente, personal de Investigaciones de Tupungato realizó el allanamiento, recuperando la mercadería sustraída y deteniendo a los responsables, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

Prensa: Gobierno de Mendoza

