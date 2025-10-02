Snaiper y Fila, los dos perros que tiene la policía en Valle de Uco: en las últimas horas intervinieron en dos hechos recuperando lo robado

Los dos caninos fueron claves apra recuperar elementos robados en Tupungato y San Carlos.

Los perros Snaiper y Fila, pertenecen a la Delegación de Canes Valle de Uco, y en las últimas horas, intervinieron en procedimientos realizados en Tupungato y San Carlos. En ambos casos se lograron recuperar objetos que habían sido denunciados como sustraídos.

En Tupungato, Snaiper salió en acción tras el robo de una bolsa de nueces partidas de unos 20 kilos en una finca de callejón Gómez. El perro avanzó siguiendo rastros durante más de un kilómetro, hasta marcar una vivienda en el barrio Aconcagua. En el trayecto, los policías encontraron la bolsa, que fue reconocida por la víctima como de su propiedad.

Mientras que en San Carlos, la protagonista fue Fila, convocada después de un robo en el barrio Terraza de Capiz, a la vera de la Ruta 40 vieja. El ejemplar siguió huellas detectadas en el exterior del domicilio y condujo a los efectivos hacia un sector de malezas ubicado a 350 metros, donde aparecieron varios sillones y una mesa de polietileno denunciados como sustraídos.