Sociedad Rural de Valle de Uco organiza Mundo Uco 2025, un importante evento agrícola y ganadero

El encuentro apunta a vincular a productores, empresas, instituciones y a la comunidad en general.

La Sociedad Rural del Valle de Uco invita a participar de la Jornada Mundo Uco 2025, un evento que reunirá a productores, técnicos, estudiantes, empresas e instituciones en dos días dedicados a la innovación tecnológica, la capacitación y la sustentabilidad agropecuaria.

Los días 29 y 30 de octubre se llevará a cabo la Jornada Mundo Uco 2025 en el predio de la Sociedad Rural del Valle de Uco, ubicado en Ejército de los Andes y Ruta Nacional 40, frente a la Rotonda de la Bandera, en San Carlos, Mendoza.

Este evento se consolida como un espacio de encuentro, capacitación y vinculación entre productores, empresas, instituciones y la comunidad, con el propósito de impulsar la innovación, el intercambio técnico y el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial del Valle de Uco.

Además, quienes asistan podrán disfrutar de mercado de productores locales, exposición de maquinaria y tecnología agropecuaria, plaza de food trucks, stands de empresas e instituciones del sector.

Cronograma

El 29 de octubre, la Jornada Tecnológica abordará temáticas vinculadas a la energía, el riego, la maquinaria agrícola y la agricultura de precisión.

El 30 de octubre, la jornada estará dedicada a la Ganadería y la Sustentabilidad, con exposiciones sobre manejo holístico, ganadería regenerativa, mercados de carbono, sanidad animal, producción eficiente en zonas áridas y desafíos de la cadena cárnica.