Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 21, 2025

logo el cuco digital

Solidaridad: la UEP de Tupungato le festejó el Día del Niño a cuatro escuelas rurales del departamento

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Unidad Especial de Patrullaje, no es la primera vez que organiza actividades solidarias, y ya forma parte de una tradición organizar estas actividades en distintas fechas del año.

Con motivo de los Festejos del Día del Niño, la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato (UEP) se puso en campaña dos semanas atrás y comenzó a juntar golosinas, merienda y juguetes.

Tras coordinar con Directivos, personal Uniformado de dicha Unidad asistió a cuatro escuelas rurales.

La primera visita se dio el día martes 12 de Agosto a la Esc. Greco, ubicada en el distrito de Santa Clara, a 20 km del centro de Tupungato. La escuela cuenta con 24 alumnos, dos celadores/cocineros, la directora y dos maestras. Allí un grupo de policías de la Unidad acudieron con: un pelotero, un metegol, juegos virtuales, pelotas, juguetes, facturas, sorpresas, merienda (galletas, chizitos, papitas, etc), gaseosas y jugos, chocolatada y globos. La actividad se realizó de 10 horas a 13 horas.

La segunda visita se dio el jueves 14 de Agosto a la Escuela José. C Palma, la cual se ubica en el interior de la Estancia Bombal, sobre el distrito La Carrera, ubicada a 25 km del centro de Tupungato. La Escuela cuenta con 22 alumnos, la Directora, dos maestras, profesor de educación física y celadores/cocineras. Los uniformados llevaron los mismos elementos que a la primer Escuela y la actividad se desarrollo desde las 10 horas a las 12,45 horas.

El día lunes 18 de Agosto, personal de la Unidad acudió a la Escuela Ricardo Palma del distrito La Carrera, ubicada a 40km del radio céntrico de Tupungato. Al lugar, asistieron con merienda (chocolatada, galletas, chicitos, papitas, tutucas, alfajores y facturas), como así también con golosinas, jugos, globos, juegos virtuales y sorpresas. La escuela cuanta con 43 alumnos, la Directora, tres profesores y tres cocineras/celadores. La Unidad se sumó al festejo que ya había organizado la escuela para la fecha.

Por último, el mismo día lunes, personal de la UEP entregó una caja de gran tamaño con merienda variada, tanto dulce como salada a la Escuela Capitán de Fragata Moyano, la cual se ubica en el distrito de El Zampal, a 15km del centro de Tupungato, ya que la escuela tenía programado el festejo.

Personal policial agradece a Regalería y jugueteria PATRIA MIA por los juguetes donados y a Panaderia TRIGOSUR por las facturas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO