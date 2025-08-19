Solidaridad: la UEP de Tupungato le festejó el Día del Niño a cuatro escuelas rurales del departamento

La Unidad Especial de Patrullaje, no es la primera vez que organiza actividades solidarias, y ya forma parte de una tradición organizar estas actividades en distintas fechas del año.

Con motivo de los Festejos del Día del Niño, la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato (UEP) se puso en campaña dos semanas atrás y comenzó a juntar golosinas, merienda y juguetes.

Tras coordinar con Directivos, personal Uniformado de dicha Unidad asistió a cuatro escuelas rurales.

La primera visita se dio el día martes 12 de Agosto a la Esc. Greco, ubicada en el distrito de Santa Clara, a 20 km del centro de Tupungato. La escuela cuenta con 24 alumnos, dos celadores/cocineros, la directora y dos maestras. Allí un grupo de policías de la Unidad acudieron con: un pelotero, un metegol, juegos virtuales, pelotas, juguetes, facturas, sorpresas, merienda (galletas, chizitos, papitas, etc), gaseosas y jugos, chocolatada y globos. La actividad se realizó de 10 horas a 13 horas.

La segunda visita se dio el jueves 14 de Agosto a la Escuela José. C Palma, la cual se ubica en el interior de la Estancia Bombal, sobre el distrito La Carrera, ubicada a 25 km del centro de Tupungato. La Escuela cuenta con 22 alumnos, la Directora, dos maestras, profesor de educación física y celadores/cocineras. Los uniformados llevaron los mismos elementos que a la primer Escuela y la actividad se desarrollo desde las 10 horas a las 12,45 horas.

El día lunes 18 de Agosto, personal de la Unidad acudió a la Escuela Ricardo Palma del distrito La Carrera, ubicada a 40km del radio céntrico de Tupungato. Al lugar, asistieron con merienda (chocolatada, galletas, chicitos, papitas, tutucas, alfajores y facturas), como así también con golosinas, jugos, globos, juegos virtuales y sorpresas. La escuela cuanta con 43 alumnos, la Directora, tres profesores y tres cocineras/celadores. La Unidad se sumó al festejo que ya había organizado la escuela para la fecha.

Por último, el mismo día lunes, personal de la UEP entregó una caja de gran tamaño con merienda variada, tanto dulce como salada a la Escuela Capitán de Fragata Moyano, la cual se ubica en el distrito de El Zampal, a 15km del centro de Tupungato, ya que la escuela tenía programado el festejo.

Personal policial agradece a Regalería y jugueteria PATRIA MIA por los juguetes donados y a Panaderia TRIGOSUR por las facturas.