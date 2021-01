¡Solidaridad para Julieta! Necesita una cirugía de medio millón de pesos: entre todos podemos ayudar

by | Ene 29, 2021

La intervención será el próximo 25 de febrero. Ya han puesto a la venta un auto, organizan un sorteo y harán un curso de bombones en Polonía para poder reunir fondos. Cómo colaborar.

Julieta Figuls (29) es la tercera de tres hermanas de una familia que vive en el departamento de Tunuyán. Tiene dos hijitos, María Paz de 3 años y Camilo de 6 meses. Hace poco más de un mes se enteró que dentro de su riñón izquierdo vive una bacteria llamada Proteus mirabilis, la cual ha formado varios cálculos entrelazados ocupando gran parte del órgano. Es una bacteria compleja y poco común, por lo que deberán realizarle una cirugía en Buenos Aires que tiene un costo de medio millón de pesos, para ser más exactos: $530.000.

Por tal motivo, la familia ha organizado un sorteo con el fin de recaudar dinero. El bono para participar de lindos premios vale 200 pesos y se llevará a cabo el próximo 13 de febrero por el Instagram de su hermana Fernanda (@ferfiguls). Los números se pueden comprar personalmente o por una cuenta de Mercado Pago.

Pero eso no es todo, sino que Florencia Dávila, pastelera profesional de Tunuyán que vive en Polonia, va a realizar un curso de bombones para San Valentín y donará lo recaudado.

Además, con el fin de seguir juntando fondos, la familia de Julieta puso en venta el auto Citroën C3 modelo 2009.

Julieta dialogó con El Cuco Digital y brindó detalles sobre cómo fue diagnosticada y la intervención a la que deberá someterse. “Antes de las Fiestas me internaron por una serie de problemas que venía trayendo. Después de que nació mi bebé perdí 27 kilos; aparte tenía mucha fiebre, infección urinaria y una anemia complicada y no sabía a raíz de qué se daba esto. Me dejan internada y ahí descubrimos que está el riñón muy dañado y que estaba esta bacteria”.

Bono contribución

“Empezamos a buscar urólogo en Mendoza; fuimos a los mejores especialistas y ahí nos comentaron que la bacteria vive adentro del cálculo de un riñón y la opción que hay acá es estallar las piedras y dejarla adentro corriendo riesgo de que se pasé al otro riñón o a la sangre, entonces la única opción que me dieron es en un hospital privado de Buenos Aires que tiene la tecnología para poder realizar la cirugía y sacar completamente todo lo que hay adentro del riñón. La operación sale 530 mil pesos y la verdad que es un número interesante como para poder llegar, y hay que tener todo el dinero antes de internarte. Entonces aunque a mí me da pudor, mis hermanas se movilizaron”, agregó Juli.

Por otro lado, la tunuyanina que deberá ser operada el próximo 25 de febrero destacó que su familia en un solo día logró conseguir los premios para el sorteo, los cuales fueron donados, “y bueno, así se fue armando. La verdad que la gente nos ha sorprendido un montón como ha colaborado con esta situación. La generosidad de Tunuyán y de otros lugares que se han ofrecido nos conmueve”, expresó emocionada para cerrar.

PARA COLABORAR

De manera virtual :

CUENTA BANCO CREDICOOP

Fernanda Figuls

Cbu : 1910321555132151436503.

MERCADO PAGO :

Julieta Figuls

261 386 2514

[email protected]

O podés arrimarte al local ubicado sobre calle Yrigoyen 115 de 9 a 13 y de 19 a 22 o sábado de 9 a 13 horas.