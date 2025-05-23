Sorteos, música y Nahuel Jofré en vivo: una noche única en LO QUE FALTABA por EL CUCO TEVÉ

Nahuel es un músico y compositor mendocino, es un referente del nuevo cancionero popular con raíces folclóricas y una fuerte identidad regional.

Este viernes a las 20:00 horas regresa “Lo Que Faltaba”, el programa en vivo de El Cuco Tevé que cada semana acompaña a los espectadores con las noticias más relevantes y algunos detalles extras. Además, en esta edición, los seguidores tendrán la oportunidad de participar en el esperado sorteo para ver a L-Gante en vivo y disfrutar de buena música.

Como parte de la emisión, el reconocido artista Nahuel Jofré, valletano destacado, será invitado especial. En el programa, hablará sobre su trayectoria y compartirá su música en vivo, brindando a la audiencia una experiencia única.

SUSCRIBITE AQUÍ PARA NO PERDERTE EL PROGRAMA: https://youtube.com/@elcucodigital?si=ST6RSm3LPdorZKRx

Los espectadores están invitados a comentar sobre el stream, compartir sus opiniones y, sobre todo, participar en los sorteos organizados.

PARTICIPA AQUÍ PARA GANAR TU ENTRADA PARA VER L-GANTE: https://www.facebook.com/share/p/16eYZB8JW9/

Un poco más sobre Nahuel

Nahuel Jofré, músico y compositor mendocino, es un referente del nuevo cancionero popular con raíces folclóricas y una fuerte identidad regional. Se presenta tanto en formato solista como con banda y ha lanzado tres discos: Canciones en Cuyo Vuelo (2016), Provinciano (2020) y su más reciente trabajo …del cristal con que se mira (2023).

Ha participado en prestigiosos festivales argentinos como Cosquín y la Fiesta Nacional de la Vendimia, además de realizar giras internacionales en países como Estados Unidos, Colombia, Portugal y España. Su canción Güemes, galope de agua y de fuego fue galardonada en 2021 con el Premio Nacional de Música Popular.

Licenciado en Música Popular por la Universidad Nacional de Cuyo, investiga y difunde las tonadas tradicionales de Cuyo y Latinoamérica. Forma parte del Colectivo Cultural De Pago en Pago y desarrolla el proyecto Tonadas de Cordillera, un documental audiovisual dirigido por Tato Moreno. Como docente, imparte el taller Cancionero, enfocado en la creación y análisis de la canción popular.