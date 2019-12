Soto: “Que se queden tranquilos los tupungatinos, acá no se va a hacer minería metalífera a cielo abierto”

Así lo aseguró el intendente de Tupungato en entrevista con FM Special, donde además dijo estar de acuerdo con las modificaciones de la ley 7.722, ya que las mismas le dan la posibilidad a los departamentos decidir si quieren o no el desarrollo de emprendimientos mineros.

En el marco de los últimos acontecimientos vividos en la provincia de Mendoza, previo y posteriormente a la reforma de la ley 7.722, el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, brindó su posición al respecto, pero principalmente aclaró que en ese departamento del Valle de Uco no va a haber minería metalífera a cielo abierto ya que no hay licencia social para ello.

En comunicación con FM Special, el mandatario en primer lugar agradeció “que alguien se haya tomado el trabajo o haya tenido la voluntad de querer escuchar la palabra del intendente y no de exigir la palabra del intendente, o como se ha hecho en algunas redes sociales condenarme de antemano, lapidarme, insultarme. Uno tiene el cuero duro en esto, sabe que es parte del juego pero por ahí duele porque sin preguntar ni nada lo ponen a uno en una postura que no es verdaderamente la que uno tiene”.

Seguidamente explicó que él no ha participado de las marchas realizadas “porque creo que la ley es muy clara; las modificaciones que se le han hecho son contundentes y lo que plantean es lisa y llanamente darle la oportunidad a aquellos departamentos de la provincia de Mendoza donde su población – que no es el caso de Tupungato, Tunuyán ni San Carlos-, quiera la megaminería metalífera pueda desarrollarla, cosa que con el antiguo texto de la ley no se podía hacer”. “Hay mucha gente que en su buena voluntad ha sido malinformada o desinformada, pero la misma ley prevé dos institutos fundamentales, que son la audiencia publica vinculante y el informe sectorial ambiental del Municipio vinculante, esto quiere decir que se tiene que tener si o si en cuenta a los efectos de autorizar o no la explotación de la megaminería, de cualquier proyecto que se presente”, aseveró.

Soto continúo argumentando que “en otros lugares de la provincia, como es el caso del departamento del Malargüe, la sociedad malargüina, el gobierno, están pidiendo poder hacer esa megaminería que a ellos si les reportaría un sinnúmero de puestos de trabajo que les beneficiaría en su economía. Eso con la antigua ley no lo podían hacer, entonces no podemos ser nosotros quienes debemos regular esa situación y ponernos por encima de lo que piensan o de lo que quieren esos pueblos, démosle la libertad de que si ellos quieren hacerlo que lo hagan”. “En nuestra zona, en nuestro Tupungato, no lo van a hacer, no hay licencia social; hay herramientas jurídicas que plantea la misma ley que nos da la posibilidad de oponernos a esos megaemprendimientos“.

“Hay gente que no se toma ni el minuto de leer la ley antes de emitir una opinión y otros que son unos picaros que incentivan estas cosas, entonces si a mí me dice mira te van a envenenar el agua con la modificación de la ley, y claro, yo entiendo que la gente se sienta mal y que tenga una reacción, pero en esto tenemos que ser más serios (…) la ley lo que hace es establecer un sinnúmero de controles de elevar las exigencias a las empresas que puedan hacer este tipo de megaminería, que tienen que cumplir, exigencias muy estrictas, pero acá en Tupungato no hay proyectos ni posibilidad de que hayan; ni este intendente está promoviendo ninguna explotación minera ni de ningún tipo, lo que estoy haciendo, como el deber no solamente de dirigente sino de persona, es permitir a quien quiera hacerlo en su departamento que lo haga, no soy yo quien le va a impedir que haga lo que quiera, pero en mi departamento no estoy promoviendo ninguna de estas cosas, no hemos habilitado ningún proyecto de estos y no lo vamos a hacer (…) Que se queden tranquilos los tupungatinos de que acá no se va a hacer minería metalífera a cielo abierto”, insistió en aclarar el cacique.

Respecto a la relación con los asambleístas del departamento y si va a entablar dialogo con los mismo, Soto dijo: “Nadie me pide una audiencia; nadie se hace cargo de decirme ‘intendente puedo hablar con usted, qué le parece, cuál es su opinión’; alguien que represente si me pide una audiencia, claro que lo voy a atender como los he atendido siempre; es más, con la ordenanza contra el fracking, la misma gente de la Asamblea por Agua Pura de Tupungato ha participado con nosotros en la elaboración de la presentación que hemos hecho ante la justicia, por eso es que no entiendo todo este lío en Tupungato porque siempre los hemos escuchado y atendido”.

“Esta es mi postura, ya la tienen, ya la conocen (…) Lean la ley; lo que les estoy diciendo está en la ley, no estoy inventando nada, y cuando doy la palabra he demostrado con hechos lo que digo; el caso del fracking es el ejemplo más vivo”, sumó a sus declaraciones.

Por último, justamente en cuanto al fracking, Soto sostuvo que la ordenanza que prohíbe ese proceso en el departamento no solo llegó a su fin en el proceso jurídico, “que significaba ponerla en funcionamiento; publicarla para que quedara firme”, sino que además días atrás, el Municipio se presentó en sede judicial para defenderla ante el amparo presentado por la petrolera estatal para hacer exploración de posibles yacimientos de petróleo no convencional. “Nosotros nos presentamos y damos un informe sectorial negativo, y eso muchos de los que organizan las marchas lo saben, lo han trabajado junto a la Municipalidad pero no sé por qué no lo explican”.

