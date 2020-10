Soto: “Soy de la idea de postergar los mandatos de las reinas vendimiales por un año más”

El intendente de Tupungato informó que analizan una fiesta virtual. En San Carlos habrá una reunión mañana para definir el destino de este evento y la Fiesta de la Tradición; y Tunuyán también estudia la situación. A nivel provincial, piensan en descartar las elecciones.

Este miércoles el gobernador Rodolfo Suarez habló sobre la edición 2021 de la Fiesta de la Vendimia y ratificó que el evento se realizará de forma virtual.

“Estamos trabajando con los representantes de los artistas y directores de fiestas, esta será una vendimia virtual y distinta, queremos generar empleo a los artistas que no tienen trabajo para que no pierdan todos sus ingresos” dijo el mandatario durante la visita a uno de los módulos de aislamiento extra hospitalarios para pacientes con COVID-19, donados por el Consejo Empresario Mendocino (CEM).

“Estamos hablando con todos los intendentes y hemos pedido a los hacedores culturales que aporten ideas, descarto una vendimia con público porque no es posible de ningún modo al igual que la vía blanca y carrusel, ya que no podemos tener cientos de personas en la calle.Si bien nadie sabe lo que va ocurrir a futuro, estimamos que la situación no va ser muy distinta en marzo a la que tenemos ahora, las vacunas todavía no están operativas”, agregó Suarez.

En ese sentido, el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias confirmó que no se realizará la Vendimia en el departamento y en su lugar habrá actividades virtuales a través del evento “Burbujas y Sabores” mientras que Raúl Rufeil de San Martín también comunicó la suspensión en esa localidad. En tanto, el resto de los jefes comunales analiza fiestas virtuales, aunque se pone en duda la elección de reinas.

Particularmente en Valle de Uco, Tunuyán analiza qué decisión tomar respecto a su fiesta que cada año se celebra junto con el Festival de la Tonada. En San Carlos habrá una reunión mañana para definir lineamientos tanto para Vendimia como para la Fiesta de la Tradición que históricamente se realiza en noviembre, aunque desde Cultura adelantaron que se podría descartar la elección de las sobernas.

“Las fiestas se van a tratar de hacer pero no sé si va a haber elección”, comentó María Elena Coronel en comunicación con El Cuco Digital.

En Tupungato también estudian un festejo virtual y el intendente Gustavo Soto expresó su postura a favor de continuar con los mandatos tanto departamentales como provinciales por un año más.

“No están dadas las condiciones para hacer una Fiesta de la Vendimia como se merece la población y cómo estamos acostumbrados. La verdad que ni epidemiológicamente ni económicamente la situación está dada para realizar una fiesta de este tipo porque significa sí o sí aglomeración de personas”, dijo el mandatario tupungatino en diálogo con este medio.

“Sí estamos analizando la cuestión de hacer algo alegórico a la Vendimia desde el punto de vista virtual”, agregó.

Sobre la elección de reinas, Soto sostuvo que “soy de la idea de postergar el mandato por un año más. Mi opinión es totalmente coincidente con la de los intendentes de Guaymallén, San Martín, y con la idea que tiene el gobierno de la provincia”.

“Una vendimia sin gente no tiene el mismo sabor, la misma calidad. La forma de poder hacer algo es hacer algo virtual, y en el caso de las reinas, no habría problema el prorrogar los mandatos tanto de las reinas departamentales, como de la reina nacional y de la virreina”, remarcó.