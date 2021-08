Suarez en Tupungato sobre su candidatura: “Me he querido involucrar. Es una elección crucial”

Así lo expresó ante la consulta de El Cuco Digital. Respecto al intento de un partido de impugnarla, sintetizó en que “es parte de la campaña”.

Este miércoles al mediodía, el gobernador Rodolfo Suarez participó de la entrega del barrio 17 de Octubre, en Tupungato. Se trata de 13 viviendas ubicadas en el Loteo TISA, ubicado en la intersección de la ruta provincial 99 con la ruta Cordón del Plata. El proyecto se realizó mediante el programa Mendoza Construye Línea 1 y la inversión total es de $31.923.833,03.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente departamental, Gustavo Soto, el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, María Marta Ontanilla, el subsecretario de Obra Pública, Jorge Simoni, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, y la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, entre otros funcionarios municipales, legisladores provinciales y autoridades de la empresa Nexor.

Tras la entregas de llaves a las familias adjudicatarias, Suarez habló con la prensa local y entre sus declaraciones, ante la consulta de El Cuco Digital, hizo referencia a su candidatura al Congreso de la Nación y al intento de un partido de impugnarla.

“Soy candidato suplente, lo que significa que no tengo posibilidades, pero hemos querido vislumbrar a los mendocinos la importancia que tiene esta elección, por eso me he querido involucrar. Es una elección crucial para la Argentina; el kirchnerismo está a pocos votos de tener el poder absoluto y que el kirchnerimo tenga el poder absoluto significa que el rumbo de este país no va a ser el que la mayoría de los argentinos quiere. Por eso, como decimos en la jerga común, hemos puesto toda la carne en la parrilla para que la gente nos acompañe; tenemos que defender la república, hay que defender esto que ocurrió en Mendoza, que es la libertad. Es un momento histórico para decir que no a las restricciones”, expresó.

Este medio también le consultó al mandatario sobre la impugnación que presentó un partido mendocino sobre su candidatura, a lo que respondió: “Es parte de la campaña. El Senado de la Nación es un organismo nacional y las condiciones para ser senador las impone la Constitucional Nacional. La confusión está porque en Mendoza hay que cláusula vieja que está en desuso y que no tiene sentido de ser, que es cuando a los senadores los elegían los legisladores, entonces se decía que el gobernador podía tener influencia sobre ellos, pero eso se modificó en 1994 y esas cláusulas no están vigentes. El derecho y las instituciones son dinámicas, pero nosotros tenemos la carta magna que es la Constitución de la Nación que establece los requisitos para ser senador y toda la jurisprudencia, todos los juristas dicen que no puede haber otra limitación, más allá de que condición es de suplente, yo no voy a ingresar al Senado en estas circunstancias, sino simplemente queremos es plebiscitar el gobierno que estamos llevando adelante y el que hizo Alfredo Cornejo, porque esto es una continuidad en la forma de gobernar en la austeridad, en estar cerca y apostar a la gente, en rescatar nuestra identidad de mendocinos, que es la que queremos llevar al país y estamos trabajando en eso”, cerró Suarez.