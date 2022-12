Suarez pidió a los legisladores “defender la cultura mendocina” y votar en contra de la Ley de Tolerancia Cero

“Deben hacer todo el esfuerzo posible para que no salga”, dijo en conferencia de prensa luego de la entrega de viviendas en Guaymallén, y pidió al kirchnerismo mendocino “hacer lo que debe por su provincia”.

El gobernador Rodolfo Suarez entregó viviendas con tecnología solar en el barrio Viñas de la Merced I de Guaymallén. Acompañado por el intendente de la Comuna, Marcelino Iglesias; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, y la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla, otorgó las llaves de sus casas a 26 familias de Rodeo de la Cruz.

El mandatario destacó que se puedan seguir entregando casas en un contexto macroeconómico nacional complejo. “Pese a que las cosas cuestan mucho trabajo, en Mendoza podemos seguir concretando entregas de viviendas”, apuntó Suarez, mientras destacaba la gestión municipal de Marcelino Iglesias.

Además, agregó que “el intendente ha llevado adelante muchas transformaciones en el municipio”, al recordar que Guaymallén es uno de los departamentos más grandes y con gran cantidad de obras en marcha. El Gobernador también se sumó a los pedidos que el intendente les hizo a los adjudicatarios de seguir “cuidando esto que va a ser su hogar”.

Ley de Tolerancia Cero

En conferencia de prensa, Suarez les solicitó a los senadores nacionales que “voten en contra de esta ley”, que ya obtuvo media sanción en Diputados . “Deben hacer todo el esfuerzo posible para que no salga”, dijo, y apuntó contra la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti al recordar que “tiene una llegada muy cercana a la vicepresidenta y, por ende, la posibilidad de hacer lo que debe por su provincia”.

Asimismo, el mandatario recordó que “lo que se está sancionando es una norma que no va a tener la finalidad que busca. Si miramos las estadísticas, no solo provinciales sino también mundiales, en la franja de menos 0,5 gramos de alcohol en sangre no se producen accidentes de tránsito”.

Suarez además recordó que recientemente la provincia fue elegida para ser Capital Iberoamericana de Gastronomía y Vino, “lo que significa que en el 2023 recibiremos miles de turistas, situación que se traduce en empleo, trabajo, y hasta mejor calidad de vida. Como mendocinos y Capital Internacional del Vino, nos encontramos en una contradicción, y nosotros como mendocinos tenemos que defender nuestra cultura”.

“La ley podría haber contemplado otras cuestiones, como la tolerancia por rango etario. Este tipo de leyes son las que se terminan sancionado porque se cree que es lo políticamente correcto”, analizó el gobernador. Asimismo, mencionó que “el tránsito es una facultad de la Provincia, no delegada a la Nación, porque así lo estipula la Ley de Tránsito. Para aplicar otra norma deberíamos adherir a la nacional y esto no es algo que tengamos contemplado realizar en caso de que se sancione”.

También insistió que en Mendoza “los accidentes de tránsito se han reducido 50% desde 2017 a la fecha”. “La conciencia y el consumo responsable logrado con diferentes campañas de prevención han sido claves”, sostuvo Suarez, y recordó que en pandemia “apostamos a los mendocinos y pudimos mantener la economía abierta. En este caso podemos hacer lo mismo”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza