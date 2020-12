Suarez previo a cerrar el 2020: “El sistema de salud ha respondido. Ese es el balance que hago este año”

by | Dic 30, 2020

El gobernador, en el marco de una recorrida por las obras de calle Severo del Castillo de Guaymallén, brindó una conferencia de prensa en donde se refirió a la vacunación contra la COVID-19, la relación con el gobierno Nacional y sobre el caso Florencia, entre otro temas.

En el día de ayer, el gobernador Rodolfo Suarez, junto al vicegobernador Mario Abed, al intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, y al ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, y al gabinete provincial recorrieron las obras de la calle Severo del Castillo de ese departamento.

Durante el recorrido de las obras, Suarez brindó una conferencia de prensa donde remarcó: “Estamos cerrando un año muy difícil, en un marco de incertidumbre. Lo que estamos viviendo esta noche en Guaymallén, es muy demostrativo de esta época y de lo que ha ocurrido en Mendoza. Nosotros buscamos el equilibrio entre lo que es la economía, el empleo, la salud, tanto física con lo que tiene que ver con el COVID-19 como la psicológica, porque acá se pudo circular y salir. No obstante, esta actividad, el sistema de salud ha respondido. Ese es el balance que hago este año”.

En este sentido, Suarez destacó que “estamos terminando el año inaugurando una obra muy importante para Guaymallén, con nuevas luminarias, que significan más seguridad para los vecinos, en una zona muy importante del departamento. Esa es la impronta que hemos querido dar desde la Provincia de Mendoza”.

Vacunación contra el coronavirus

Este martes comenzó el proceso de vacunación en Argentina. Al respecto, Suarez sostuvo: “Siempre hemos dicho que, más allá de la pelea que cada uno da, la pelea la tienen que dar los laboratorios, la ciencia”. Y agregó que “es un hecho muy importante ante tanta incertidumbre que hay, y es la esperanza por la que deberíamos brindar este fin de año para terminar con el flagelo mundial”.

Sobre la Sputnik V, el mandatario dijo: “Es una de las tantas vacunas que hay en el mundo, esperamos que vengan otras, pero es importante que la gente tenga confianza. A partir de que el Ministerio de Salud de la Nación la ha autorizado, debemos suponer que las cosas están bien”.

En este sentido, Suarez aseguró que las primeras 11 mil dosis que llegarán a Mendoza alcanzan para todo el personal de salud de primera línea, y sostuvo que “me voy a vacunar cuando me toque, soy un ciudadano más que trabaja como gobernador. Hay que ser solidarios con quienes tengan mayores riesgos, yo soy un ciudadano más y esperaré mi turno”.

Gobierno nacional

Sobre la relación con la Nación, Suarez dijo: “Mas allá de las adversidades políticas, porque pertenecemos a un grupo político distinto al del Gobierno nacional, y muchas veces las cosas nos cuestan mucho más, yo rescato todo el espíritu mendocino que nos caracteriza y nos identifica para vivir tardes como la de hoy donde estamos inaugurando obra pública”.

“Nosotros no somos la provincia de Buenos Aires, en cuanto a los fondos y vacunas que reciben, no tenemos ese favoritismo como hay con otras provincias como Tucumán, Chubut, Santa Cruz, pero somos muy insistidores; hacemos bien las cosas; hemos obtenido ayuda, no toda la que necesitamos, pero tenemos que seguir”, puntualizó Suarez.

“Vamos a comenzar un 2021 con incertidumbre con problemas sanitarios, económicos, y financieros, que no solo los tiene el Estado, sino también muchas familias y empresas”, señaló el Gobernador de Mendoza. Y añadió: “Ahí tenemos que buscar el equilibrio. No pelearlos con la Nación del todo porque nos va a ir mal. Hay que cuidar a los mendocinos y mendocinas. Buscamos el equilibrio”.

“La actitud que tengo con el Gobierno nacional, no es la actitud que tiene la oposición conmigo acá en la provincia”.

Flexibilizaciones y apertura económica

“Tenemos que seguir cuidándonos mucho, muchísimo. Toda esta apertura de la economía que hemos tenido en Mendoza se hace porque hay un grado de responsabilidad de los mendocinos y mendocinas”, remarcó Suarez.

El gobernador se dirigió a los mendocino y sostuvo: “En estas Fiestas le pido a todos que busquen maneras de saludarse de forma tal que no haya contacto personal. Comenzamos un año con los mismos problemas, pero con más experiencia, y con toda la esperanza de que las cosas van a ser mejores”.

Además, Suarez señaló: “Siempre hemos dicho que vamos a mantener las aperturas de actividades en la medida de que el sistema sanitario responda, y así fue. Y estamos trabajando en fortalecer el sistema sanitario, como ahora que estamos sumando 30 camas en el Hospital Central”.

Caso Florencia Romano

“No hubo ningún tipo de responsabilidad política, porque la persona que recibió la llamada no lo comunicó a su superior, quedó en su mente y en una grabación que después se rescató. Esas grabaciones que son miles por día, se rescatan cuando es necesario. Esa persona no siguió los protocolos que tenía que seguir, por lo tanto, sus superiores no tuvieron ningún tipo de conocimiento. Hay una responsabilidad personal”.