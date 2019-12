Suarez recibió a Vecinos Autoconvocados de San Carlos y a la Comisión de Reinas de la Vendimia

Los vecinos plantearon y presentaron una serie de condiciones para el diálogo a la espera de una nueva reunión. Por su parte, desde la Comisión agradecieron el debate aunque aseguraron que por el momento mantendrán su postura e instan a los departamentos restantes a suspender sus vendimias.

Luego de que Rodolfo Suarez anunciara la suspensión de la reglamentación de la ley 9.209 y convocara al diálogo con diferentes sectores, este viernes recibió a miembros de Vecinos Autoconvocados y Pibes Autconvocades de San Carlos, y a la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia.

La breve reunión con los sancarlinos se dio esta mañana en el cuarto piso de Casa de Gobierno y participaron además del gobernador, el vicegobernador Mario Abed, el Subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú y otras autoridades provinciales.

Los referentes de la lucha contra la minería contaminante presentaron y leyeron a Suarez una serie de condiciones para que se de un diálogo a futuro, entre las que se destaca que no están dispuestos a concretar ningún encuentro hasta que la ley que modificó la 7.722 no se derogue y si no se convoca a una mesa multisectorial sin la presencia de Guiñazú y el Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.

“Le pedimos disculpas pero no nos íbamos, no estábamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo. Las chicas le leyeron el petitorio de las exigencias para el diálogo, le pedimos que firmaran la nota y salimos (…) Hicimos lo que la asamblea de Eugenio Bustos nos pidió, rechazar el diálogo en tanto no se derogue la ley 9.209. Queremos nuestra ley 7.722 en vigencia y después nos sentamos” emitieron desde el grupo de autoconvocados.

“Sin posibilidad de intercambio, sin apertura para escuchar propuesta alguna, plantearon distintos puntos condicionantes, rechazaron el diálogo y se retiraron”, informaron desde el Gobierno.

Luego de convocar al diálogo, el Gobernador recibió a Vecinos Autoconvocados y referentes de la antiminería de San Carlos. Sin posibilidad de intercambio, sin apertura para escuchar propuesta alguna, plantearon distintos puntos condicionantes, rechazaron el diálogo y se retiraron pic.twitter.com/JGXjcTlwV3 — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) December 27, 2019

Por su parte, la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia decidió participar de la mesa junto a los funcionarios y agradecieron la oportunidad del debate aunque consideran que “la reunión debería haber sido previo a la sanción de las modificaciones”.

En un comunicado que difundieron en las redes sociales, la Comisión consignó que “El Gobernador de la Provincia se ha comprometido a que si no hay consenso social, instará al Poder Legislativo a que se derogue la Ley 9209”.

“Mientras esto no suceda, creemos necesario y urgente seguir manteniendo la postura inicial”, agrega el texto e insta a los departamentos a suspender sus vendimias: ” Solicitamos a los demás departamentos se adhieran a esta medida para poder levantar la voz del pueblo de Mendoza, exigir el cuidado de nuestros Recursos Naturales y establecer políticas públicas reales que defiendan el medio ambiente”.

Las condiciones de Vecinos Autoconvocados de San Carlos

Venimos a establecer condiciones IRRENUNCIABLES para dialogar. Porque no queremos otra operación de prensa diciendo que no estamos dispuestos.

1… No hay diálogo y no salimos de la calle con la ley 9209 vigente. Devuelvan la 7722.

Deroguen la 9209.

2… No hay diálogo en mesas separadas por sectores y cerradas a la comunidad. Todos y públicamente.

3… Basta de decir que solo algunos sectores o solo el Valle de Uco se opone. Eso es mentira. Deben reconocer públicamente que en la provincia entera , incluido Malargue silenciado, hay oposición.

4… No hay inicio de diálogo si no hay un reconocimiento público de los antecedentes. La 7722 es la ley más debatida de la provincia. 16 años de debate. Basta de decir que ” vamos a iniciar un debate serio” . es una falta de respeto absoluta a miles de mendocinos.

5… No hay diálogo en una mesa donde participen personajes que nos han engañado, insultado, denigrado, manipulado, etc. Emilio Guiñazu y Humberto Mingorance no pueden estar en ninguna mesa. Pedimos su renuncia.

6… No hay diálogo de apuro. Es una vergüenza y una falta de respeto que planteen está mesa con horas de improvisación. Es una burla a toda la sociedad mendocina. No es serio.

Exigimos también seguridad y paz social. No mas represión.

Los hacemos responsables de cualquier problema.

Señor gobernador.

Es una vergüenza que llame a esta mesa por seguridad o preocupación porque sus hijos no pueden salir a la calle tranquilos, cuando tiene a miles de mendocinos en la calle, con sus hijos.

Sin nuestra ley 7722

No hay diálogo.