Suarez se vacunó contra el coronavirus y les pidió a los mendocinos que se inscriban

El gobernador sacó el turno el domingo luego de que se habilitara la inscripción para las personas mayores de 55 años sin comorbilidades y fue inoculado con la AstraZeneca en la Nave Cultural.

El gobernador Rodolfo Suarez recibió la vacuna contra la COVID-19 en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. Tras la apertura de las inscripciones para personas mayores de 55 años, sin comorbilidades, el mandatario tramitó su turno el domingo pasado y hoy recibió la primera dosis de la AstraZeneca.

“Quiero invitar a todos los mendocinos y mendocinas mayores de 55 años sin comorbilidades a gestionar su turno tal como lo hice durante la mañana de este domingo”, señaló esta mañana desde su cuenta de Twitter el mandatario provincial.

Luego de recibir mi turno, hoy asistí a la Nave Cultural para que se me coloque la primera dosis de AstraZeneca.

La vacuna es el único camino que tenemos en el mundo para salir de esta situación. pic.twitter.com/TkzFhinCls — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) June 1, 2021

Antes de recibir la vacuna AstraZeneca, el mandatario dialogó con la prensa y dijo: “La vacuna es la esperanza que tenemos todos en el mundo para salir de esta situación, así que bienvenidas sean las vacunas. Aprovecho esta oportunidad que me dan los medios de comunicación para pedirle a la gente que se inscriba para vacunarse”.

Cada intendente manejará la estrategia de vacunación en su departamento

“Ayer tuve una reunión con los intendentes y vamos a salir a buscarlos porque pensamos que hay mucha gente que no se ha inscripto. Aquella gente que tiene dificultades para inscribirse les pedimos que busquen ayuda en los municipios. La idea es vacunar a la mayor cantidad de gente, cuando lo hagamos tiene que empezar a aliviarse la tensión que hay en los hospitales”, agregó el gobernador.

Sobre la reunión que mantuvo ayer con todos los jefes comunales de Mendoza, Suarez detalló: “Hago un balance muy bueno porque, si hay algo que demanda este momento, es trabajar todos juntos y tratar de llegar con las vacunas a la mayor cantidad de gente y que nadie quede afuera. La provincia no tiene todas las mismas características y cada departamento tiene su situación distinta. En algunos lugares se va a inscribir y luego se va a trasladar a las personas a su centro de vacunación. Esta vacuna, AstraZeneca, tiene la particularidad de que se puede mantener en frío en una heladera común, entonces, en aquellos lugares más alejados, conviene ir y vacunar. Cada intendente va a manejar la estrategia de su departamento”.

En relación con la gente que desconfía de la vacuna AstraZeneca que le colocaron esta mañana, dijo: “Yo no soy un experto en la materia, pero hay que confiar porque el mundo se está colocando esta vacuna. Yo no puedo dar una respuesta científica”.

Visita presidencial

Consultado sobre la posible visita presidencial de este jueves en la empresa mendocina IMPSA, el jefe del Ejecutivo provincial dijo: “Me confirmó el secretario del Presidente que nos visita este jueves. Nosotros no planificamos la visita, lo hace presidencia, es una visita a IMPSA”.

“Siempre que tenemos la oportunidad de estar con el presidente pedimos todo lo que hay que pedir, pedimos más ayuda, más vacunas, ATN, pedimos por obras. Tenemos muchas cosas en carpeta. Esto es una gestión que se hace día a día con los ministros nacionales. Es una buena oportunidad para hacer un repaso con el Presidente de todos los temas que tenemos en común”, expresó Rodolfo Suarez.

Sobre los fondos que Mendoza pedirá a Nación para IMPSA, Suarez explicó: “Eso lo acordamos en un primer momento, lo que Mendoza ponga en IMPSA es asistencia de la Nación. Anoche me comunicaron que nos visita este jueves, todavía no conozco los detalles de la visita.

La relación del gobernador Suarez con el presidente

Consultado acerca de cómo es el diálogo con Alberto Fernández, el mandatario local mencionó: “La relación con el presidente es buena. Obviamente, pertenecemos a espacios políticos distintos y tenemos opiniones diferentes, pero es natural que así sea, es bueno que así sea, eso pasa en todo el mundo, en todas las democracias. Pero lo importante es que haya diálogo, que haya debate y que cada uno sostenga sus posturas pero que haya diferencia no significa que nos llevemos mal. Yo no siento que esté enojado, aparte, él me puede decir lo que quiera, como yo también lo hago con él en lo que refiere a las políticas públicas de Mendoza y así tiene que funcionar una democracia, pero no castigar a nadie porque nadie piensa distinto”.

Pedidos de Mendoza a la Nación

En relación con la conversación que tendrá Suarez con Fernández, el gobernador comentó: “Hoy, el pedido principal son más vacunas. Necesitamos salir de este momento con vacunas y con cuidado de la gente, así que yo voy a insistir con eso, como lo harán todos los gobernadores, pero nosotros hemos tenido una buena cantidad de vacunas de la Nación, hemos demostrado que tenemos una población de mayor edad que en otros lugares y eso nos permitió tener más vacunas, fue un pedido que hicimos”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza