Suarez: “Tenemos un presupuesto con autorización de endeudamiento para un recurso fundamental como lo es el agua”

Así lo dijo el Gobernador luego de una visita a la empresa Güizzo Frutas, en Luján, junto a los legisladores nacionales María Eugenia Vidal y Alfredo Cornejo. Allí hizo referencia también a las internas del peronismo y señaló que, una vez más, “el kirchnerismo y la Cámpora conducen el Partido Justicialista en Mendoza”.

El gobernador Rodolfo Suarez recorrió este jueves las instalaciones de la empresa Güizzo Frutas en Carrodilla, Luján de Cuyo, una de las principales exportadoras de cerezas a nivel provincial y con cuarenta años de trayectoria. Lo hizo acompañado por el senador nacional Alfredo Cornejo y la diputada nacional María Eugenia Vidal.

Se sumaron a la recorrida el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow, y los legisladores Pamela Verasay, Jimena Latorre y Martín Kerchner.

Mendoza es la principal productora de cerezas del país y concentra 700 hectáreas de superficie cultivada sobre un total de 2.200 en toda Argentina. En las últimas semanas comenzó en nuestra provincia la cosecha de las cerezas tempranas y así se dio inicio al calendario de recolección de esa fruta en el país.

Vidal agradeció a Suarez y a Cornejo por la invitación a la provincia y comentó que, en su recorrida por el país, observa que el mayor problema que aqueja a los argentinos es la inflación: “Los argentinos hoy se van a dormir con angustia, con otras preocupaciones que no son las candidaturas, entonces ahí es donde tenemos que pararnos, en resolver los problemas de la sociedad”. También agregó que no hay rincón de la Argentina en el que eso no preocupe y lastime: “Con 100% de inflación no se puede proyectar, no se puede llegar fin de mes, no se puede vivir”, sostuvo.

Asimismo, comentó que a fin de año completará la primera recorrida por el país como diputada nacional y representante de todos los argentinos. “En cada provincia voy a ver lo mejor que tiene porque esto nos permite crecer en cada lugar y en todo el territorio”, dijo la exgobernadora de Buenos Aires. Contó que en Mendoza también se reunió con bodegueros y estuvo recorriendo una plantación olivícola. Incluso, dijo que con esta visita a Güizzo Frutas Frescas de hoy se lleva información que le permite decir que “esta provincia tiene tanto potencial y hay tanto por hacer que, sin dudas, es parte del motor que el país necesita para crecer”.

Al preguntarle sobre una posible candidatura a presidenta, Vidal contestó que lo que busca es hacer bien su trabajo y fortalecer a Juntos por el Cambio en todo el país. “Estamos acompañando a los equipos que están trabajando bien, como es el caso de Mendoza, que ya lleva siete años de buena gestión, de trabajo sostenido”, afirmó.

Sobre el lugar que ocupará Alfredo Cornejo en las elecciones del año que viene, sostuvo que “en cualquier lugar que elija será muy valioso. Respeto mucho lo que hizo como gobernador y lo que todo su equipo, y Rodolfo Suarez, siguen haciendo en la provincia. Creo que él tiene posibilidades de elegir hoy, y en donde esté va a estar bien. Donde quiera estar, sin dudas va a sumar a Juntos por el Cambio”.

Además, la diputada nacional hizo hincapié en el hecho de que “es momento de dejar atrás las diferencias y asumir la enorme responsabilidad que tenemos de ser el único espacio opositor en la Argentina con el tamaño, la experiencia y la capacidad para derrotar al kirchnerismo y plantear un cambio en el país. Esto nos pone en un lugar de oportunidad, pero también de una enorme responsabilidad. Los argentinos nos necesitan juntos y necesitan que cambiemos”.

Emergencia climática, asistencia a los productores y pedido a la Nación

Consultado por la prensa sobre la crítica situación que atraviesan los productores luego de la última helada , Suarez sostuvo que está trabajando junto con el equipo de Economía en la etapa de diagnósticos e implementando los planes que hay en Mendoza para ayudar a quienes se van a quedar sin trabajo.

“Vamos desde la Emergencia del Seguro Agrícola, el Fondo Compensador y también estamos pensando en incluir Enlace, Enlazados y Semilla, entre otras ayudas, como por ejemplo pedir un Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) al ministro del Interior Wado de Pedro para ayudar a los productores mendocinos”, expresó el Gobernador. Suarez dejó en claro que la Provincia va a “utilizar todas las herramientas para llegar y estar cerca de la gente que está sufriendo los efectos de una helada atípica que ha sido muy grande y que ha abarcado también a San Juan, Río Negro y otras provincias”.

Avances en la sanción del Presupuesto, RTO y reclamo de Amuppol

Sobre la aprobación del presupuesto , el gobernador señaló estar “muy satisfecho” y destacó que “en Mendoza recuperamos el diálogo. Tenemos un presupuesto con autorización de endeudamiento para un recurso fundamental como lo es el agua. Se ha entendido esta necesidad para todos los mendocinos y en particular para las generaciones futuras”.

El mandatario sumó que ahora solo resta “salir al mercado internacional” para conseguir el financiamiento. Asimismo, recordó que, si bien “esta tarea no va a ser sencilla, por las condiciones en las que se encuentra la Argentina, sin esta herramienta no lo podríamos haber intentado siquiera”.

En cuanto a las obras del Metrotranvía, el Gobernador sostuvo que “se puede hacer en etapas” y que incluso “se puede comenzar a avanzar”.

Sobre las internas en el peronismo, Suarez no quiso opinar. Sin embargo, apuntó que la lectura que hace es que “el kirchnerismo y la Cámpora conduce nuevamente el Partido Justicialista en Mendoza”.

En cuanto a la protesta de los policías y penitenciarios jubilados y pensionados, Suarez aclaró que “han hecho la protesta frente a la Casa de Gobierno, pero en realidad hay que hacerlo frente a ANSES, porque este organismo es el que demora el pago y, en este marco de inflación que estamos viviendo, demorar 6 u 8 meses en actualizar los salarios es una barbaridad. Está claro que es ANSES quien está demorando el pago”.

El gobernador explicó que, teniendo en cuenta esta situación, desde el Ejecutivo provincial se informa permanentemente al organismo nacional y este es quien tiene que actualizar los haberes. “Es muchísima plata que se pierde en estos meses”, sostuvo.

En cuanto a la aplicación de la RTO , el mandatario sostuvo: “Estamos obedeciendo a una ley nacional y esto es necesario aclararlo, porque mucha gente cree que esto es una decisión de Mendoza y no es así, porque existe en todo el país”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza