Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Para autos particulares pasará a costar $46.500 y para camionetas $51.400.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a partir del 1 de enero del 2026 tendrá un incremento que ronda casi el 20% en la provincia de Mendoza y la medida también alcanza al Valle de Uco, por el taller que funciona en Tunuyán.

Actualmente realizar el trámite de RTO para Tunuyán, Tupungato y San Carlos, para vehículos particulares tiene un costo de $39.000, para camionetas $43.000 y para motos hasta 300cc $14000 y para más cilindradas $27.000.

Para servicios de trasporte si se trata de un vehículo el costo es de $18.000 y para trasportes de pasajeros $35.000.

Con el nuevo incremento a partir del 1 de enero del 2026 los trámites pasarán a costar de la siguiente manera:

Autos particulares: $46.500

Camionetas: $51.400

Motos hasta 300cc: $17.500

Motos más de 300cc: $32.000

Qué requisitos hay que cumplir para hacer la RTO

Licencia de conducir vigente.

Constancia del seguro obligatorio del vehículo.

Cédula verde o azul del vehículo.

DNI del titular.

En vehículos con GNC, que el equipo de gas esté habilitado.

Multa por no contar con la RTO

La infracción para quienes no tengan la RTO corresponde a una falta leve que equivale a un costo de $42.000, es decir 100 Unidades Fijas (en 2026 serán $50.000). Si se paga dentro de los 3 días hábiles posteriores tendrán un descuento del 40%, por lo que podrá abonar $25.200.