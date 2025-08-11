Sus padres hicieron un cumpleaños en su tumba pidiendo justicia: Amelia habría cumplido su primer añito

Amelia el pasado viernes 8 de agosto cumplía un año de vida.

El pasado 20 de mayo, en la colectora de Ruta 40 precisamente en el ingreso a la Bodega Salentein, un fuerte accidente ocurrió entre un auto y una camioneta, dejando como saldo la muerte de Amelia Tejada, de 9 meses de vida.

Tras el hecho, el pasado viernes 8 de agosto, los padres de la pequeña, su hermano, familiares y amigos, se reunieron en el cementerio parque de descanso, donde soltaron globos blancos y en memoria de la pequeña, que hubiera cumplido 1 año de vida.

Con El Cuco Digital dialogó Micaela, madre de la pequeña donde mencionó que: “respecto a la causa, nuestro abogado nos dijo que las pericias indicaron que el tema de la visibilidad no era motivo, en el momento del hecho, había una visibilidad de unos 25 metros”.

“Además, nuestro abogado nos dijo que este señor ha pedido que, por favor, no lo nombremos más en ningún lado porque nos va a denunciar, así que bueno si la justicia no cambia la imputación, este señor nunca va a pagar con cárcel lo que hizo, por ende esperemos que se haga condena social, que pague de esa forma y que nunca más se suba a un auto”.

“Lo que nosotros sabemos es que nunca le retuvieron el carnet y como sabemos que está suelto, seguramente anda manejando como si nada hubiese pasado”.

“Desde que pasó el hecho nunca ni siquiera nos habló, ni pidió perdón, eso demuestra lo que es él y toda su familia como personas, por eso si la justicia no hace nada, por lo menos queremos que tengan una condena social, nuestro dolor no se cura con nada”, concluyó Micaela.