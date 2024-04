Susana Giménez regresará a la televisión Argentina

La diva volverá al país luego de despedirse del teatro con “Piel de Judas”.

Susana Giménez sigue brillando en las tablas. Lo cierto es que la diva se encuentra presentando en Uruguay una nueva temporada de “Piel de Judas” y si bien será la última vez que se suba a los escenarios, la blonda aseguró que volverá a la pantalla chica.

En diálogo con Socios del Espectáculos, Susana anticipó que vuelve a la TV argentina en invierno. Luego, agregó: “Vuelvo a hacer mi programa”.

“No quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mi. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una súper estrella que venga de visita, un musical”, anticipó.