noviembre 7, 2025

logo el cuco digital
Suspenden el Desfile Cívico Militar Escolar de Tupungato por el clima

Tendrán lugar estos eventos, con la participación de instituciones educativas, organizaciones civiles, ballets, fuerzas armadas y agrupaciones locales que representan el espíritu solidario, trabajador y pujante del departamento.

La Municipalidad de Tupungato informó que se reprogramó el Desfile Cívico Militar Escolar, originalmente previsto para este viernes, debido a las condiciones climáticas.

La nueva fecha establecida es el viernes 14 de noviembre, día en que la comunidad podrá asistir al evento. El Acto Protocolar dará inicio a las 17:30 horas, mientras que el Desfile comenzará a las 18:00 horas.

En este evento se presentarán la histórica Banda Militar Talcahuano del RIM 11 Grl. Las Heras, el conjunto musical Ecos del Valle, el Ballet de Danzas Folklóricas Pewmafé y el Ensamble Vocal de la Escuela Artística Vocacional Chalo Tulián.

