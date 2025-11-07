Suspenden el Desfile Cívico Militar Escolar de Tupungato por el clima

Tendrán lugar estos eventos, con la participación de instituciones educativas, organizaciones civiles, ballets, fuerzas armadas y agrupaciones locales que representan el espíritu solidario, trabajador y pujante del departamento.

La Municipalidad de Tupungato informó que se reprogramó el Desfile Cívico Militar Escolar, originalmente previsto para este viernes, debido a las condiciones climáticas.

La nueva fecha establecida es el viernes 14 de noviembre, día en que la comunidad podrá asistir al evento. El Acto Protocolar dará inicio a las 17:30 horas, mientras que el Desfile comenzará a las 18:00 horas.

En este evento se presentarán la histórica Banda Militar Talcahuano del RIM 11 Grl. Las Heras, el conjunto musical Ecos del Valle, el Ballet de Danzas Folklóricas Pewmafé y el Ensamble Vocal de la Escuela Artística Vocacional Chalo Tulián.