septiembre 26, 2025

logo el cuco digital
Suspenden el Festival “Tango por los Caminos del Vino” en Tupungato por condiciones climáticas

Desde el municipio solicitaron a la comunidad resguardarse, evitar la circulación innecesaria y tomar las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de todos.

La Municipalidad de Tupungato informó la suspensión de la XVI Edición del Festival “Tangos por los Caminos del Vino”, que estaba prevista para este viernes 26 de septiembre a las 19 horas.

La decisión se tomó debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la región. El evento queda suspendido hasta nuevo aviso, según comunicaron las autoridades.

