Taehyung se vuelve viral por su dulce gesto hacia Uma Thurman en la Semana de la Moda de París

V de BTS se vuelve viral en el desfile de Celine en la Semana de la Moda de París después de un dulce momento con Uma Thurman. Los fanáticos lo llaman la definición de gracia y estilo.



Cuando Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, entra en el mundo de la moda, nunca se trata solo de lo que usa. Se trata del momento en que crea. En el desfile Primavera/Verano 2026 de Celine durante la Semana de la Moda de París 2025, V demostró una vez más que la elegancia puede ser tranquila pero inolvidable. Vestida con un elegante abrigo marrón sobre una camisa blanca impecable y terminada con una corbata con estampado de leopardo, la superestrella mundial encarnó la visión de Hedi Slimane de lo cool sin esfuerzo: refinado, discreto y magnético.

Pero más allá de la impecable confección y los flashes de las cámaras, fue un acto de bondad inesperado que realmente capturó la atención del mundo.

Mientras el zumbido previo al espectáculo llenaba el lugar, V fue vista ayudando suavemente a la actriz Uma Thurman a arreglarse el cabello después de que una ráfaga de viento lo despeinara. El gesto duró solo unos segundos, pero fue suficiente para encender las redes sociales. Los fanáticos de todo el mundo compartieron el clip, elogiando su gracia y atención silenciosa.

El chico Celine y su reinado global

Desde que fue nombrado embajador global de CELINE en 2023, Taehyung se ha convertido en el rostro de la sofisticación juvenil de la marca. Su relación con el director creativo Hedi Slimane se siente simbiótica: Taehyung canaliza el minimalismo de estrella de rock de Slimane con moderación poética, mientras que la estética de Slimane amplifica el carisma tranquilo del cantante.

Desde asistir a la cena privada de CELINE en Cannes hasta encabezar su pop-up en Seúl, V ha difuminado constantemente las líneas entre el estrellato del K-pop y la alta costura parisina. Su última aparición en París refuerza esa narrativa en la que no es simplemente un invitado; es parte de la historia cultural de la marca.

Sin esfuerzo, elegante, eterno

En la Semana de la Moda de París 2025, V no necesitó grandes gestos ni teatralidad para llamar la atención. Un abrigo, un look, un acto amable, y el mundo recordó una vez más por qué Kim Taehyung sigue siendo la musa magnética más fácil de la moda.

Fuente: News18