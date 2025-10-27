Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 29, 2025

Taller de Cocina sin TACC: más de 20 personas participaron en Tunuyán

El encuentro también fue un espacio de intercambio y aprendizaje, donde se compartieron experiencias personales, consejos y estrategias para una alimentación saludable.

En el Centro de Congresos y Exposiciones, se desarrolló un nuevo taller de cocina sin TACC, organizado por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud del Municipio de Tunuyán. La actividad convocó a unas 40 personas interesadas en aprender sobre alimentación libre de gluten, incorporando recetas prácticas, accesibles y llenas de sabor.

Durante la jornada, las y los participantes trabajaron con diferentes técnicas culinarias y cuidados específicos, aprendiendo a reconocer productos aptos y a elaborar comidas seguras para personas con celiaquía. Además, se compartieron alternativas nutritivas para quienes eligen adoptar una dieta sin gluten, priorizando el bienestar y la salud.

Esta propuesta forma parte de las acciones que impulsa el municipio para promover hábitos saludables y el acceso a información confiable sobre nutrición y cuidado alimentario.

Fuente: prensa Tunuyán 

