octubre 19, 2025

logo el cuco digital
Talleres Municipales en Tunuyán: 250 personas de todo el departamento disfrutaron de juegos, baile y más

Durante el mes de octubre, los talleres municipales que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) del departamento vivieron jornadas de encuentro, expresión y alegría. Bajo el nombre “Encuentro de colores”, cada espacio celebró el trabajo compartido, el esfuerzo colectivo y la posibilidad de aprender y crecer junto a otros.

Las celebraciones se realizaron en todos los CIC del departamento: Las Pintadas, Colonia Las Rosas, Vista Flores, El Algarrobo, Villa Seca y Tunuyán Centro. Cada encuentro contó con la participación activa de talleristas, alumnos, familias y personal de cada centro. Juegos, karaokes, bailes, música en vivo y momentos de convivencia marcaron el pulso de estas jornadas, fortaleciendo los vínculos que se construyen día a día en estos espacios.

El cierre de este ciclo se realizó con un gran bingo que reunió a más de 250 asistentes de todos los talleres que se dictan en el CIC Centro, coronando el mes con una celebración cargada de entusiasmo y comunidad.

Más allá del aprendizaje técnico, los talleres municipales representan una política pública que apuesta a la formación integral de las personas. Son espacios donde se enseña un oficio, pero también donde se cultiva el espíritu, la creatividad y la autoestima. En cada encuentro, el arte, el trabajo manual y la expresión corporal se transforman en herramientas de inclusión, desarrollo personal y construcción de comunidad.

Los talleres municipales ofrecen una amplia variedad de propuestas, entre ellas artes visuales, accesorios textiles, inglés, saya, folclore, zumba, ritmos urbanos, artes creativas y el programa Juntos de Gira, entre otras disciplinas que promueven la creatividad y el desarrollo personal.

Fuente: prensa Tunuyán 

Mira como se vivió cada encuentro:

