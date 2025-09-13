Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 13, 2025

Tardecitas de primavera, especiales para disfrutar las delicias de Peperina ¡También hay delivery!!!

Sus pizzas y sandwiches son un viaje de felicidad!

PEPERINA es el lugar perfecto: delicias dulces y saladas, en un ambiente increíble. Sentarse dentro o fuera del local es un experiencia hermosa: cada detalle, tan cuidado, desde sus flores en las mesas, sus muebles vintages, su iluminación, enmarcado en un paisaje de primavera, hacen que la experiencia sea mucho más que saborear sus exquisiteces.

Pero PEPERINA siempre se renueva, pensando en ofrecer productos y servicios que te hagan la vida más feliz: por eso, a su tradicional pastelería y panadería, se sumaron unas delicias de sandwiches y pizzas, tan bien elaborados, con combinaciones tan perfectas, que solo de pensarlos, “se hace agua la boca”. 

¿Llegó gente a casa y no tenés algo especial para agasajarlos? ¿Saliste de trabajar y querés disfrutar de algo verdaderamente delicioso? ¿Se te “antojó” algo dulce o salado a media mañana o media tarde? PEPERINA también te ofrece DELIVERY para que la felicidad de algo delicioso llegue a donde vos estás. 

Cada día puede ser especial, y los pequeños placeres, te hacen la vida más feliz. ¡Para eso EXISTE PEPERINA

Si ya la conocés, volvé a enamorarte. Si no fuiste nunca, si nunca probaste sus delicias, conocela en esta primavera: vas a vivir momentos deliciosamente felices. 

Peperina / Casa de Té / Panadería con Masa Madre

La Consulta, Mendoza

Martes a Viernes 8 a 13 y 17 a 22

Sábados,Domingos y feriados 9 a 13 y 17 a 22

Para ver la carta y reservar 👇🏼

PARA RESERVAR CLICK AQUÍ

PARA VER LA CARTA CLICK AQUÍ

San Martín 118, La Consulta, Mendoza, Argentina 5567

