Tareas de asfaltado en una calle de Tupungato: se solicita a los vecinos y los transeúntes cuidado al circular

La obra mejora la circulación y seguridad de quienes residen en los alrededores de la zona y beneficiará también a quienes acuden a diario a los tres establecimientos educativos que se encuentran cercanos al epicentro de trabajo e inclusive a las personas que prestan sus servicios o reciben asistencia en el centro médico que funciona en una lateral de la arteria.

La obra viene realizándose en diferentes etapas, en la primera se realizó el movimiento de suelo, se quitó todo el material existente naturalmente que fue reemplazado por uno de mejor calidad, y que fue humectado y compactado. Esta instancia se conoce como base y subbase y permite asegurar un sostén sólido para la segunda etapa que es la imprimación con elementos bituminosos y 5 centímetros de carpeta de asfalto de terminación.

El Intendente anticipó cómo continuará la obra, “Estamos para finalizar ya el asfalto de este tramo para comenzar las bases sólidas del tramo de Secundino Gómez entre Mathons y la calle 9 de Julio de nuestro departamento”.

Esta semana iniciaron el movimiento de suelo del tramo que indicó el mandatario y los próximos días continuarán ejecutando la obra que se calcula será intervenida entre 15 y 20 días aproximadamente, por tal motivo se solicita a los vecinos y los transeúntes cuidado al circular por esas calles debido a la magnitud de las maquinarias con las que se trabaja.

Información Técnica calle Laprida

Primera etapa 260 mtrs

Movimiento de suelo, construcción de base con aporte de material estabilizado Humectación y compactado

Perfilado

Imprimación de base con material bituminoso

Carpeta de asfalto de terminación de 5 cm

Estas intervenciones se enmarcan en un trabajo continuo para mejorar la infraestructura vial de Tupungato, optimizando la circulación, fortaleciendo la seguridad y acompañando el crecimiento de nuestra ciudad.