Tatiana Gonzalez, la DT que marcó la historia del fútbol de San Carlos: “Estén orgullosas de jugar o dirigir”

Por Abi Romo

Comanda la primera del femenino del Club Sportivo La Consulta, equipo al que sacó campeón el año pasado, convirtiéndose así en la primera mujer de la historia del departamento en obtener un título como directora técnica. La joven de 33 años contó sobre sus inicios, trabajo en la cancha y dejó un mensaje a jugadoras y colegas.

En el marco del Día Internacional del Fútbol Femenino , celebrado cada 23 de mayo con el objetivo principal de generar conciencia y fomentar el desarrollo de la disciplina, El Cuco Digital entrevistó a Tatiana Gonzalez, la directora técnica de la primera división de fútbol femenino del Club Sportivo La Consulta, que se animó a soñar y a costa de mucho trabajo marcó la historia del deporte en el departamento de San Carlos, conviertiéndose en el 2021 en la primera mujer en dirigir un equipo que se consagró campeón anual del Torneo Oficial organizado por la Liga Sancarlina.

Tatiana junto a sus jugadoras – Foto Clubes Sportivo La Consulta

La joven de 33 años, oriunda de Tunuyán y reconocida además por ser parte de la banda Lunas Morenas, respondió varias preguntas a través de las cuales contó sobre sus inicios como DT, cómo es su función y dejó un emotivo mensaje a jugadoras y colegas, entre otras cosas.

Entrevista

-Tati, primero que nada contanos, ¿De dónde sos? ¿Cuántos años tenes? ¿A qué te dedicas?

Soy de Tunuyán, tengo 33 años, soy música, bajista, sesionista; actualmente trabajando con la banda Lunas Morenas y cursando el 2 año de DT en la academia Acadef. Esta academia es española, curso virtual y mis exámenes son a través de vídeos explicativos, ilustrativos o exámenes virtuales con el profesor en línea.

-Desde el 2021 sos DT de la 1ª de mujeres de La Consulta, ¿Cómo llegaste a serlo? ¿Es la primera vez que el club cuenta con una mujer cumpliendo ese rol?

Tanto mis compañeras como yo veníamos de jugar en el Club Amuf de Mendoza. En ese momento teníamos a Pablo Verón como DT. Él nos llevó al Club La Consulta donde empezamos a jugar. Al tiempo tuve que tomar la decisión de no jugar más por un problema en el tendón rotuliano, pero no quería alejarme de las canchas y le pedí que me dejara ayudarlo con las arqueras o lo que necesitara con el grupo. Luego, él se va del club y acá es donde tengo que agradecer a dos personas claves que me dieron la oportunidad de estar hoy como DT: Karen Prado y Jessica Zalazar. Gracias a ellas estoy como técnica del femenino.

Y sí, es la primera vez que hay una mujer DT en Consulta.

-Para interiorizarnos, ¿Cuál es la función que cumple una directora técnica? ¿Habías dirigido antes?

La función es que cada una de mis jugadoras estén físicamente, mentalmente y técnicamente al 100 %. Encargarse de motivar al equipo completo. Planificar cada sesión de entrenamiento y partidos. Confeccionar los entrenamientos, teniendo en cuenta los objetivos. Material e instalaciones para poder trabajar al 100.

– Fuiste distinguida por la Comisión Femenina de la Liga Sancarlina de Fútbol por haberte convertido en la primera mujer en obtener un campeonato dirigiendo un equipo ¿Qué sentís al saber que marcaste la historia en el fútbol departamental?

Mucho orgullo, ya que es mucha responsabilidad tener un grupo tan grande y estar en un club tan grande.

-Hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino, una fecha que nos invita a pensar sobre lo conquistado y sobre lo aún falta en materia de igualdad ¿Personalmente cómo ves el fútbol femenino en el Valle de Uco?

Está creciendo mucho, aún con muchas contras sobre la igualdad. Creo que el trabajo de cada mujer que ama este deporte se está reflejando día a día. Es ahí donde veo como ha crecido. También la importancia que le da cada club al fútbol femenino y que una mujer, en este caso Patricia Abrego, esté encargada de llevar la Comisión Femenina de la Liga, eso hace aún más grande el fútbol femenino.

-Como referente en la actividad, ¿Qué mensaje le dejarías a todas las mujeres que juegan, dirigen o que quieren hacerlo y no se animan?

Que estén orgullosas de jugar al fútbol o dirigir, cada una es dueña de elegir y formarse en este deporte; que no bajen los brazos aunque no siempre salga todo bien, hay momentos pero esos momentos pasan. Que no se rindan, que se esfuercen cada día más, que lo hagan con amor y pasión, el deporte sana y el fútbol es uno de los deportes más hermosos del planeta.