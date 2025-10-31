Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 31, 2025

logo el cuco digital

¿Te falta algo para este viernes a la noche? Nosotros tenemos LO QUE FALTABA

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Llega este viernes nuevamente el streaming que nos merecemos, para sentarse y disfrutarlo.

Con la conducción de los mejores periodistas del Valle de Uco, Abigail Romo y Jorge “el pelusa” García, esta nueva edición va a contar con la visita del columnista político de EL Cuco Digital, Juan Jofre, que hará una lectura sobre las elecciones del pasado domingo y pondrá sobre la mesa todas las posibles interpretaciones.

Por su puesto que el detrás de cámara la voz de la gran jefa, Marcela Hinojosa, con sus comentarios precisos y justos.

Además, la columna del Prof. Rodrigo Hinojosa, que nos propone una “Historia de amor con la pelota” en recuerdo de Diego Maradona.

Finalmente el plato fuerte de la noche, Pablo Martínez y Mauro Robledo llegan con su bombo y su guitarra para cantarnos unos lindos “temardos” y cerrar de la mejor forma.

¿Te lo vas a perder?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

Una captura, varios demorados y la recuperación de bicicletas durante el fin de semana en Tupungato

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tupungato tras el resultado de las elecciones

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO