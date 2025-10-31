¿Te falta algo para este viernes a la noche? Nosotros tenemos LO QUE FALTABA

Llega este viernes nuevamente el streaming que nos merecemos, para sentarse y disfrutarlo.

Con la conducción de los mejores periodistas del Valle de Uco, Abigail Romo y Jorge “el pelusa” García, esta nueva edición va a contar con la visita del columnista político de EL Cuco Digital, Juan Jofre, que hará una lectura sobre las elecciones del pasado domingo y pondrá sobre la mesa todas las posibles interpretaciones.

Por su puesto que el detrás de cámara la voz de la gran jefa, Marcela Hinojosa, con sus comentarios precisos y justos.

Además, la columna del Prof. Rodrigo Hinojosa, que nos propone una “Historia de amor con la pelota” en recuerdo de Diego Maradona.

Finalmente el plato fuerte de la noche, Pablo Martínez y Mauro Robledo llegan con su bombo y su guitarra para cantarnos unos lindos “temardos” y cerrar de la mejor forma.

¿Te lo vas a perder?