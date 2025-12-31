Facebook X-twitter Youtube Instagram

¿Te imaginás arrancando el 2026 en moto nueva? Hoy se anuncia el ganador en vivo

También ahorrás con el precio más conveniente del Valle de Uco. Y muchos más beneficios.

SHELL LA CONSULTA siempre está a la vanguardia con el precio más conveniente del Valle de Uco, el mejor servicio y la mejor atención. Pero además, esta vez sorprende a sus usuarios con un gran sorteo: una moto 0KM.

Este miércoles se realizará el tan esperado sorteo a través de Instagram, en el perfil de Cinema Americo, donde se anunciará en vivo quién será el afortunado ganador de la moto 0KM. Para participar, los usuarios debieron cargar el tanque completo en Shell La Consulta, GNC Americo o YPF Volcán de Fuego, completar sus datos en un cupón… ¡y listo! Ya estaban participando.

Las personas que deseen ver el live y saber quién es el ganador podrán hacerlo a través del siguiente link:https://www.instagram.com/cinemaamerico?igsh=Z3BxdzNwZG51amZ0

Además, si cargás en Shell La Consulta reconocida por tener los precios más bajos del Valle de Uco podés pagar con SHELL BOX, un medio de pago que no solo brinda comodidad, sino que también te permite acumular puntos para canjear por los fantásticos autitos de colección, que podés manejar desde tu celular.

