“Te invito y me invito a repensar”: Graciela Álvarez profundiza en cómo ayudar a evitar accidentes

Se trata de una ex concejal y querida docente jubilada este 2021.

Graciela Álvarez, ex concejal de San Carlos y querida docente jubilada este 2021, llamó a la reflexión en las redes sociales luego del accidente ocurrido el pasado sábado en La Consulta en donde un joven de 25 años perdió la vida.

Álvarez hizo hincapié en repensar el rol que cada uno tiene en la sociedad y desde su lugar poder aportar un granito de arena para evitar que sigan sucediendo tragedias.

San Carlos, lamentablemente, sigue siendo un lugar donde ocurren muchos siniestros viales por lo que continuamente las personas del pueblo comparten su sentir públicamente y hasta se ponen a disposición para aportar iniciativas que ayuden a que no sigan sucediendo hechos trágicos.

La reflexión completa

TE INVITO Y ME INVITO A REPENSAR

Yo fui testigo, primero como docente, luego como concejal, del inmenso y comprometido trabajo de prevención que realiza Defensa Civil San Carlos, cuidando las escuelas, ( incluso a veces recibiendo insultos de algún papá apurado y desaprensivo que insiste en permanecer estacionado en doble fila), realizando potentes campañas de concientización sobre los riesgos del alcoholismo, mostrándonos simuladores de los peligros de beber en exceso… Y tristemente, colaborando con familias devastadas, en la pintura de estrellas amarillas…Veo a diario a los preventores recorriendo el pueblo y me siento cuidada…

Soy testigo que con los escasos recursos materiales que dispone la Policía, intentan compensar el mismo con personal que pone lo mejor de sí en bien de la comunidad…

He comprobado el responsable accionar de docentes, tratando el tema de dependencias a sustancias nocivas, profundizando el diálogo con los estudiantes, con la familia, con las demás instituciones, llevando adelante un gran trabajo en red …

He visto «desde adentro», pues me siento parte, el maravilloso trabajo llevado adelante por el grupo GIA ( Grupo Institucional de Alcoholismo)… Padres, esposas, esposos, hermanos, que acompañaron a ese familiar en ese difícil trance, y luego de un intenso período de caminar a su lado desde el padecimiento, lo recuperaron a la vida… Y saben qué? Quien padecía esa dependencia, se curó cuando supo QUE NO ESTABA SOLO…QUE UN ESCUDO PROTECTOR DE AMOR lo acompañaba…

Como mamá y hoy abuela, estoy convencida que ningún papá o mamá deja de hacer lo que puede, y con lo que tiene, para que su hijo esté bien… He pasado largas madrugadas «durmiendo con un ojo», hasta sentir el mágico y sanador ruidito de la cerradura de entrada, que me anunciaba que mi [email protected] estaba de vuelta… Y otra vez «la densa», saludando con el beso de madrugada para «olfatear» consumos…Y también alguna madrugada, salí con el corazón a punto de escapar por mi boca, pues me anunciaron un accidente…

No quiero que sigamos echando culpas, sacándonos mochilas para que las carguen otros… Los invito, y me invito, a seguir mirando para los costados, al que vende alcohol indiscriminadamente, al amigo, al vecino, no para decir «éste se chupa», sino para profundizar los cuidados, para preservar las vidas, para comprometernos, no desde un teclado, sino desde la activa participación ciudadana…

Nuestras condolencias, como pueblo unido que somos, para esa familia que hoy carga con una pesada cruz…