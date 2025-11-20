TE REGALAMOS ENTRADAS PARA DISFRUTAR “EN EL AIRE” UNA OBRA DE FACUNDO ARANA

Las personas que comenten y nos sigan en Facebook e Instagram ya están participando.

“En el Aire” es un espectáculo unipersonal donde Facundo Arana se pone en la piel de Marcos, un particular locutor radial que transmite su programa desde el escenario de un teatro de pueblo perdido en el interior de nuestro país.

“En el aire” propone un viaje mágico y nostálgico en donde los recuerdos y los afectos, el amor y el humor y los buenos deseos se hacen presentes.

La dirección es de Manuel González Gil, quien además es autor del texto. “En el aire” cuenta con la música original de Martín Bianchedi, quien también participó en la dramaturgia junto a Sebastián Irigo, y el vestuario de Pablo Battaglia.

Leer: https://www.elcucodigital.com/facundo-arana-se-presentara-en-tunuyan-con-su-multipremiada-obra-en-el-aire/

Es por eso, que desde El Cuco Digital te vamos a regalar entradas para que puedas disfrutar de esta obra en el Auditorio Municipal Tunuyán este viernes 21 de noviembre y las entradas ya pueden adquirirse por boletería del Auditorio o a través de tuentrada.web.

CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO

Las personas interesadas deberán comentar en la siguiente publicación de Facebook ( https://www.facebook.com/share/p/1AJE3DkdGo/ ) o Instagram ( https://www.instagram.com/p/DRPh2JujiyV/?igsh=aW5oc25vOXNmcXox ) con quién desean asistir, seguir la página de Facebook El Cuco Digital y el perfil de Instagram El Cuco Digital.

El día del sorteo se anunciará a través de un comentario, al cual deberán responder de inmediato por mensaje privado para confirmar que son los ganadores.

No solicitamos datos bancarios ni dinero por transferencia.