Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 20, 2025

logo el cuco digital

Tecnicatura en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios: ¿Se dictará en el Valle de Uco?

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La propuesta académica tiene como objetivo formar técnicos con una sólida base teórico-práctica, capaces de responder a las demandas del sector del diseño contemporáneo.

El martes 16 de diciembre, el Gobierno de Mendoza informó que la Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Superior, aprobó el plan de estudios de la Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios. La resolución se formalizó mediante el documento RIT-2019-488-GDEMZA-DGE.

Este plan estará vigente para estudiantes que provengan de escuelas secundarias técnicas, dentro de la familia profesional correspondiente, y que ingresen directamente al segundo año de la carrera en el ciclo lectivo 2026, a través del sistema de créditos.

Además, se estableció que el plan tendrá validez jurisdiccional y podrá implementarse en institutos de Educación Superior, tanto estatales como privados, de las regiones Centro, Norte, Sur, Este y Valle de Uco. Sin embargo, cada institución deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior para poder matricular estudiantes en esta oferta educativa.

Consultado por El Cuco Digital, el Ministerio de Educación de Mendoza aclaró que, por el momento, la tecnicatura se encuentra disponible únicamente en Gran Mendoza y General Alvear.

Leer: https://www.elcucodigital.com/diseno-de-indumentaria-es-la-nueva-tecnicatura-que-se-dictara-en-valle-de-uco/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Escracharon la casa del diputado Mauricio Torres en San Carlos, y el intendente Morillas expresó su fuerte rechazo a la acción de los manifestantes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO