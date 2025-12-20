Tecnicatura en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios: ¿Se dictará en el Valle de Uco?

La propuesta académica tiene como objetivo formar técnicos con una sólida base teórico-práctica, capaces de responder a las demandas del sector del diseño contemporáneo.

El martes 16 de diciembre, el Gobierno de Mendoza informó que la Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Superior , aprobó el plan de estudios de la Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios. La resolución se formalizó mediante el documento RIT-2019-488-GDEMZA-DGE.

Este plan estará vigente para estudiantes que provengan de escuelas secundarias técnicas, dentro de la familia profesional correspondiente, y que ingresen directamente al segundo año de la carrera en el ciclo lectivo 2026, a través del sistema de créditos.

Además, se estableció que el plan tendrá validez jurisdiccional y podrá implementarse en institutos de Educación Superior, tanto estatales como privados, de las regiones Centro, Norte, Sur, Este y Valle de Uco. Sin embargo, cada institución deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior para poder matricular estudiantes en esta oferta educativa.

Consultado por El Cuco Digital, el Ministerio de Educación de Mendoza aclaró que, por el momento, la tecnicatura se encuentra disponible únicamente en Gran Mendoza y General Alvear.