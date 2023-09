Tembló fuerte en Chile y se movió el piso en algunas zonas del Valle de Uco ¿Lo sentiste?

Tuvo una magnitud de 6.6.

Este miércoles por la noche se registró un fuerte temblor en el vecino país de Chile y se sintió en algunas zonas del Valle de Uco, según reportaron lectores a El Cuco Digital.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el sismo tuvo lugar a las 20:48 horas, con una magnitud de 6.6 grados y una profundidad de 10 kilómetros.

También se detalló que el epicentro fue 340 km al NO de San Juan; 403 km al NO de Mendoza; 49 km al SO de Coquimbo -30.220 (lat) -71.740 (long).