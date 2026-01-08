¡Tembló! Un sismo de 4,8 sacudió San Juan y se percibió en Mendoza

Se registró a las 11:14 horas.

Este jueves 8 de enero a las 11:14, un sismo de magnitud 4,8 sacudió la provincia de San Juan y fue percibido en distintas localidades de Mendoza. El evento fue registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), que informó que los datos fueron obtenidos de manera automática y aún están sujetos a revisión por parte de un sismólogo.

El epicentro se localizó a 36 km al norte de Bermejo, 72 km al noreste de Caucete y 73 km al sur de Valle Fértil, con coordenadas -31.269 de latitud y -67.662 de longitud. La profundidad fue de 11 km, lo que favoreció que el sismo fuera percibido en distintas localidades cercanas.