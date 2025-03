Temor por el aumento de la actividad sísmica en el volcán Tupungatito, se advierte de una posible erupción

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile emitió una alerte verde, en caso de erupción sería de una magnitud pequeña.

En los últimos días, se han registrado más de veinte sismos en las cercanías del volcán Tupungatito, situado en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana de Chile. Este aumento en la actividad sísmica ha generado preocupación en las autoridades ante la posibilidad de una posible erupción volcánica.

El volcán está ubicado en el límite entre Mendoza y Chile, por lo que una posible erupción volcánica podría afectar a ambos países.

El lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile emitió una alerta verde, mientras que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) continúa con la vigilancia del volcán, subrayando que los temblores se concentran en las zonas cercanas al mismo.

A qué lugares podría afectar una eventual erupción del volcán

Eduardo Morgado, volcanólogo y profesor de geología en la Universidad Mayor, aclaró que los recientes sismos no se han originado directamente bajo el volcán Tupungatito, por lo que no se puede afirmar con certeza que el sistema volcánico está mostrando señales de actividad. “Es importante ser muy cautos al respecto, ya que los sismos aún no han sido completamente vinculados al volcán”, comentó.

A pesar de esto, el experto aseguró que, en caso de que el Tupungatito llegara a entrar en erupción, sería de una magnitud pequeña, mucho menor a la de eventos como la erupción de Chaitén. Por lo tanto, consideró prácticamente imposible que una erupción alcance la ciudad de Santiago.

No obstante, Morgado destacó que existen estudios que muestran que, en tiempos remotos, han ocurrido erupciones en la zona de Santiago, pero estos eventos fueron miles de años atrás.

Como todos los volcanes en la región están bajo monitoreo constante, el geólogo recalcó que no hay motivos para alarmarse, ya que no existen indicios que sugieran una erupción inminente. “Es un escenario improbable”, aseguró.

Por otro lado, Morgado mencionó que, en caso de una erupción, podría liberarse ceniza, lo que afectaría áreas cercanas al volcán, como San José de Maipo y el Alfalfal, e incluso podría llegar a la capital chilena.

En línea con este análisis, el periodista de Meganoticias, Daniel Silva, explicó que las cenizas serían principalmente un problema para Santiago dependiendo de la dirección del viento. También podría afectar a Argentina.

“Si el viento sopla hacia el noroeste, lo que normalmente ocurre, podría tener un impacto en la salud respiratoria de las personas, especialmente en invierno, cuando los niveles de material particulado suelen ser altos”, añadió Silva.

Fuente: Diario Los Andes