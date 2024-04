Temporada difícil para la producción de duraznos: qué dicen los productores

El clima y la inflación del país, los principales responsables.

Al concluir la temporada 2023/24 de durazno, los productores locales han hecho un balance del año de trabajo, destacando los desafíos y logros obtenidos.

Desde la Cámara de Comercio, el Vicepresidente Carlos Dávila, en declaraciones a otros medios, afirmó que: “el durazno de lata duplicó su precio respecto a lo que fue el año pasado y el fresco mantuvo los precios de la temporada anterior”.

Eduardo Riveira, productor de Tunuyán, respecto a su balance comentó en comunicación con El Cuco Digital que “fue un año muy complicado para la producción, las condiciones climatológicas afectó muchísimo, tuvimos mucho calor, lo que hizo que la calidad del durazno no sea la mejor y no tenga el peso que esperábamos”.

Además, agregó: “otro aspecto que tuvimos en contra a la hora de producir, fue la economía, los insumos que usamos para poder trabajar las quintas, algunos de ellos tenían valores muy inalcanzables”.

“En general creo que fue un año muy malo, primero en lo que fue la producción y segundo por el tema números, no fueron los esperados”, concluyó Eduardo.

El Valle de Uco concentra la mayor producción de duraznos del país.

Por otro lado , Javier, también productor frutihortícola de la región , dio su punto de vista y comentó lo siguiente en comunicación con El Cuco Digital que: “la calidad que tuvimos no fue la esperada, el clima no nos ayudó, faltaron horas de frío”.

“En mi caso te puedo decir que tuve la mitad de mi producción de primera calidad, al faltar horas de frío, muchos duraznos en la planta no alcanzaron el tamaño y la calidad, mucho se caía de la planta con un tamaño chico”.

“Los costos de producción no fueron para nada buenos, era una locura pagar lo que se pagaba por los agroquímicos, si bien no tuvimos el año que esperábamos, he podido cubrir los costos de producción”.

“Esperemos que la inflación pueda bajar, que la economía se pueda estabilizar, porque es muy difícil trabajar de esta manera, espero que todos los productores puedan seguir produciendo y que no queden fincas abandonadas”, finalizó Javier.