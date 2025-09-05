Tendremos que ajustar nuevamente el bolsillo, en Mendoza aumentará la luz

Desde las autoridades se recordó que sigue abierto el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), al que deben inscribirse los hogares que quieran mantener el beneficio.

La Secretaría de Energía de la Nación dispuso un incremento promedio del 0,2% en la tarifa eléctrica que comenzará a regir para los consumos a partir del 1° de septiembre. La medida, oficializada mediante la Resolución 359/2025 publicada en el Boletín Oficial el 29 de agosto, responde a la actualización de los precios estacionales de energía y potencia, así como de los valores por transporte en alta tensión y distribución troncal.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) trasladó la disposición a los cuadros tarifarios locales a través de las resoluciones 218/2025 y 219/2025. En Mendoza, el impacto será moderado: para usuarios residenciales, que constituyen el 85% del total, la suba representará entre $25 y $430 mensuales en promedio, dependiendo del nivel de consumo y la categoría de cada hogar.

Se mantendrán los esquemas de subsidios vigentes para los sectores de menores ingresos. En el caso de los usuarios de Nivel 2, con consumos subsidiados de hasta 350 kWh mensuales, se aplicará una bonificación del 66,89% en septiembre y del 66,26% en octubre. Para los de Nivel 3, con hasta 250 kWh mensuales subsidiados, el beneficio será del 51,62% en septiembre y 51,08% en octubre. El excedente de consumo en ambos casos se abonará al precio pleno.

En cuanto al Valor Agregado de Distribución (VAD), que constituye el componente provincial de la tarifa, no habrá modificaciones en el trimestre agosto-octubre. Esto se debe a que la variación del índice de precios al consumidor (IPC) no superó el umbral del 7% definido para habilitar la actualización, según el procedimiento establecido en el Decreto 1680/2024.

Las autoridades recordaron que continúa abierto el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), al que deben inscribirse los hogares que quieran mantener el beneficio. El trámite puede realizarse a través de los sitios web de la Secretaría de Energía de la Nación o del EPRE, y requiere documentación personal, comprobantes de ingresos y la factura del servicio.

Fuente: Diario El Sol