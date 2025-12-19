¿Tenés ganas de ver a Abel Pintos? Este viernes prendete a LO QUE FALTABA y ganate un par de entradas

Lo podes mirar ingresando al canal de Youtube de El Cuco Digital o por la página de Facebook.

Otro viernes de buena onda, charlas, risas y sorteos llegan de la mano de LO QUE FALTABA, el semanario que se emite en nuestro canal EL Cuco TEVÉ.

De la mano de los mejores conductores, este viernes vamos a jugar y vos podes ganarte un par de entradas para Abel Pintos que de va a presentar en la Fiesta Nacional de la Tonada en Tunuyán.

Ademas tendremos la segunda entrega de la columna “Historia de una resistencia: la lucha por el agua” a cargo del Prof. Rodrigo Hinojosa.

¿Te lo vas a perder? Ingresa al canal de Youtube de El Cuco Digital a partir de las 20:00 horas y sumate.