Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 19, 2025

logo el cuco digital

¿Tenés ganas de ver a Abel Pintos? Este viernes prendete a LO QUE FALTABA y ganate un par de entradas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Lo podes mirar ingresando al canal de Youtube de El Cuco Digital o por la página de Facebook.

Otro viernes de buena onda, charlas, risas y sorteos llegan de la mano de LO QUE FALTABA, el semanario que se emite en nuestro canal EL Cuco TEVÉ.

De la mano de los mejores conductores, este viernes vamos a jugar y vos podes ganarte un par de entradas para Abel Pintos que de va a presentar en la Fiesta Nacional de la Tonada en Tunuyán.

Ademas tendremos la segunda entrega de la columna “Historia de una resistencia: la lucha por el agua” a cargo del Prof. Rodrigo Hinojosa.

¿Te lo vas a perder? Ingresa al canal de Youtube de El Cuco Digital a partir de las 20:00 horas y sumate.

https://youtube.com/@elcucodigital?si=d8MRFtlVKb4MYP89

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO