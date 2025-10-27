Tercer distrito ¿Qué frente ganó las elecciones y cuántos Diputados y Senadores ingresan?

En el tercer distrito, la diferencia fue mayor a la obtenida por CM y LLA, contra el peronismo.

Las elecciones de este pasado domingo tuvieron algunas particularidades, un de esas fue que las elecciones para la Cámara de Diputados y Senadores, junto con Concejales iban en una boleta distinta a las de Diputados Nacionales, por lo que los resultados por distrito electoral, fueron diferentes a los resultados generales de la provincia.

San Carlos, Tunuyan y Tupungato pertenecen, junto a Luján y Godoy Cruz al tercer distrito electoral, donde se ponen en juego cinco bancas a Diputados Provinciales y tres a Senadores.

Si bien el resultado coincidió en que Cambia Mendoza más La Libertad Avanza, obtuvieron un importante triunfo al igual que en la provincia, la diferencia fue mayor con su inmediato competidor el peronismo.

El tercer distrito impuso un resultado de mas 54% de los votos para CM y LLA, frente a un 19% del peronismo, lo que arrojó que el oficilismo obtuviera cuatro de las cinco bancas para diputados provinciales y dos de las bancas para senadores provinciales, dejando solo un diputado y un senador para el peronismo.

Los cuatro diputados por CM y LLA que llegarán a la Legislatura son: Meli” Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman. El único lugar obtenido por el peronismo es para Julio Villafane.

En el caso de senadores, quienes llegarán seran: Martín Kerchner, Macarena D’Ambrogio. Mientras que por el peronismo estará Omar Parisi.

Así quedará conformado el Senado de Mendoza a partir de mayo de 2026

Bloque LLA + Cambia Mendoza

El frente oficialista y sus aliados serán mayoría en la Cámara Alta. Mantendrán representación los senadores con mandato hasta 2027: Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Saéz, María Laura Sainz, Oscar Sevilla y Gustavo Soto.

A ellos se sumarán, con mandato hasta 2030: Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Giselle Pérez, María Pía Fanelli, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Martín Kerchner (renueva), Macarena D’Ambrogio, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur, Carolina Loparco y Jéssica Laferte (renueva

Bloque Justicialista

El Partido Justicialista y su sector Fuerza Justicialista Mendoza conservarán su presencia con siete bancas:

Con mandato hasta 2027, continúan Félix González y Mauricio Sat. Y asumirán con mandato hasta 2030: Adriana Cano (renueva), Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra (renueva).

Bloque La Unión Mendocina

El bloque LUM continuará con representación propia, integrado por Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quattrini y Martín Rostand (mandato hasta 2027).

Otros bloques

Completan la conformación Armando Magistretti (PD – LLA), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Podemos – Encuentro Peronista), todos con mandato hasta 2027.