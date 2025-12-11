Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 12, 2025

logo el cuco digital

Terminá el año manejando una moto 0KM! Cargá en Shell La Consulta y ganá!

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

También ahorrás con el precio más conveniente del Valle de Uco. Y muchos más beneficios.

SHELL LA CONSULTA siempre está a la vanguardia para con el precio mas conveniente del Valle de Uco, el mejor servicio y la mejor atención. Pero además esta vez entre sus usuarios sortea una moto 0KM.

Para sumarte, solo tenés que cargar tu tanque completo en Shell La Consulta, GNC Americo y YPF Volcán de Fuego, completar tus datos en un cupón y ya estarás participando del sorteo que se realizará en diciembre.

Además, si cargás en Shell La Consulta reconocida por tener los precios más bajos del Valle de Uco podés pagar con SHELL BOX. Este medio de pago no solo te brinda comodidad, sino que también te permite acumular puntos para canjear por los fantásticos autitos de colección, que podés manejar desde tu celular.

Ya sabés, el mejor precio, la mejor atención, la atención mas personalizada y ahora un gran sorteo para este fin de año, todo en Shell La Consulta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

El Senado adelantó el tratamiento de San Jorge: mirá la sesión en vivo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO