Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 13, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 13, 2025

logo el cuco digital

Terminó la instancia de investigación y se espera que fijen fecha para el juicio contra Esposito Veliz por violencia de género

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se espera por una nueva audiencia para ver la fecha de inicio del debate, aseguró la fiscal del caso.

Desde los primeros días del mes de junio, Agustín Esposito Veliz, permanece detenido en el penal San Felipe, acusado de  homicidio agravado en grado de tentativa agravado por femicidio (tentativa de femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

Desde entonces, tanto la defensa de la víctima como la fiscalía llevan adelante la investigación, recopilando pruebas y testimonios para sumar a la causa. Dicha instancia finalizó y se realizó la notificación como indica el procedimiento para elevar la causa a juicio.

La información fue confirmada por la abogada de la víctima, que aseguró que ya finalizó la etapa de investigación y quedó lista para comenzar el debate.

Por su parte, la fiscal que tiene la causa en sus manos, en diálogo con El Cuco Digital comunicó que: “la notificación de requerimiento para que comience el juicio ya fue enviada, pero debemos esperar una nueva audiencia para los próximos días o semanas, ya que la defensa del imputado se ha opuesto”.

“Seguramente, en esta audiencia que tenemos por delante vamos a fijar la fecha para que comience el debate”, concluyó la fiscal del caso.

Agustín Esposito Veliz, continúa detenido y llegará al juicio en su contra en esa condición.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

El presidente de la CIAT, Juan Roth, fue intervenido quirúrgicamente de forma exitosa y los médicos esperan una evolución favorable

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO