Terminó la instancia de investigación y se espera que fijen fecha para el juicio contra Esposito Veliz por violencia de género

Se espera por una nueva audiencia para ver la fecha de inicio del debate, aseguró la fiscal del caso.

Desde los primeros días del mes de junio, Agustín Esposito Veliz, permanece detenido en el penal San Felipe, acusado de homicidio agravado en grado de tentativa agravado por femicidio (tentativa de femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

Desde entonces, tanto la defensa de la víctima como la fiscalía llevan adelante la investigación, recopilando pruebas y testimonios para sumar a la causa. Dicha instancia finalizó y se realizó la notificación como indica el procedimiento para elevar la causa a juicio.

La información fue confirmada por la abogada de la víctima, que aseguró que ya finalizó la etapa de investigación y quedó lista para comenzar el debate.

Por su parte, la fiscal que tiene la causa en sus manos, en diálogo con El Cuco Digital comunicó que: “la notificación de requerimiento para que comience el juicio ya fue enviada, pero debemos esperar una nueva audiencia para los próximos días o semanas, ya que la defensa del imputado se ha opuesto”.

“Seguramente, en esta audiencia que tenemos por delante vamos a fijar la fecha para que comience el debate”, concluyó la fiscal del caso.

Agustín Esposito Veliz, continúa detenido y llegará al juicio en su contra en esa condición.